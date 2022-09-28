CHP’nin gazetecisi polis katili!

Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarına iftira atmak için her fırsatta “basın özgür değil” yaygarası koparan ve eli kanlı katiller için “Gazeteciler tutuklanıyor” şeklinde kirli algı operasyonu yürüten zillet paydaşların alçak dezenformasyonu, bir polisin daha canına mal oldu. Önceki gece Mersin’in Mezitli ilçesindeki Tece Polis evi önünde bir polisi şehit eden PKK’lı terörist Dilşah Ercan’ın, CHP, fonlu medyası ve arka bahçesi konumundaki sözde basın meslek odaları tarafından ‘mağdur gazeteci’ olarak pazarlandığı ve cezaevinden kurtarılması için canhıraş bir kampanya yürütüldüğü ortaya çıktı.

PKK’lı teröriste ‘gazeteci’ cilası

Cumhuriyet Halk Partisi’nce 2013 yılında hazırlanan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Muğla Milletvekili Nurettin Demir imzalı “Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye” başlıklı raporda, ‘Zozan Tolan’ kod adlı terörist Dilşah Ercan’ın yazdığı haberler sebebiyle ‘hak ihlaline’ maruz kalan bir ‘gazeteci’ olarak lanse edildiği öğrenildi. Skandal raporda imzası olan CHP’li Ağbaba da, düzenlediği basın toplantısında, “Görüştüğümüz gazeteciler arasında eli silahlı terörist göremedik, bulamadık” diyerek, adeta suç makinesini andıran el kanlı Ercan’ı aklamıştı.

Polise molotof atan gazeteci

CHP’nin arka bahçesi konumundaki Türkiye Gazeteciler Sendikası ise 2012’de hazırladığı ‘Cezaevindeki Gazeteciler’ listesinde “Güvenlik güçlerine taş, sopa ve molotofkokteyliyle saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 8 yıl 9 ay hapis cezası alan” polis katili Ercan’ın gazetecilik faaliyeti yürüttüğünü iddia etti. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ve o dönem soruşturması süren 61 gazeteciden çoğunun çok sayıda suça imza attığını ortaya koyan değerlendirmelerin doğru olmadığını belirten TGS Genel Başkanı Ercan Sadık İpekçi, “Dünyanın hiçbir yerinde gazeteciler, meslekleriyle ilgili faaliyetlerden dolayı cezaevine konulmazlar” diyerek, PKK’lı Ercan’ı “özgürlüğü ellerinden alınan gazeteciler” listesine dahil etmiş, CHP yardakçısı gazeteler Cumhuriyet, Birgün, Evrensel ile Karanlık Oda da PKK’lı canlı bomba Ercan’ı “masum gazeteci’ göstermişti.

Çantasındaki kamera değil bomba

‘Zozan Tolan’ kod PKK’lı terörist Dilşah Ercan’ın saldırısı sonrası her kesimden terörü ve terörün yardakçıların lanet yağdı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, “CHP raporunda sırt çantasında bulunan fotoğraf makinasının suç aleti sayıldığı iddia ediliyordu. O sırt çantasında kamera değil bomba varmış. Şimdi bu gazeteci mi? Türkiye’deki basın cemiyetlerinden çıkıp bir özür dilemelerini ve bunlara sahip çıkmamalarını bekliyoruz” dedi.

Allah CHP zihniyetinden korusun

Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican ise şunları söyledi: “CHP siyasi çıkar, rant, ikbal için her fırsatta teröristleri, vatan hainlerini masum göstermeye çalışıyor. Allahu Teala milletimizi CHP zihniyetinden korusun. Muhalefette iken bile bunları yapanlar, iktidarda ülkeyi teröristlere ve efendilerine teslim eder. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ‘sen bu milletimizin başına bela mısın CHP’ derdi. Hakikaten milletin başına bela. Her türlü oyun, fırıldak, entrika var.”