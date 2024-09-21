CHP’nin forvetleri birbirine girdi

Buğra Kardan İstanbul

Entrika, komplo üssü CHP’de fırtına dinmiyor. Genel Başkan Özgür Özel, koltuğunu korumak için gerekli her adımı atadursun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı savaşında yeni evreye girildi. Tüzük kurultayında Mansur Yavaş’ın sitemleriyle ayyuka çıkan savaş Ekrem İmamoğlu’nun “Zaman hele hele aynı odada, aynı mekânda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların ‘Sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın’ deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir” sözleriyle büyüdü.

Misilleme gecikmedi

İmamoğlu’na öfkeli olan Yavaş’tan misilleme geldi. Kendini hedef alan siyasilere ve medya kurumlarına verip veriştiren Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olma kararlılığını bir defa daha ortaya koydu. Yoğun bir görüşme trafiği yönetmeye başladı. Siyaset bilimciler ve yazarlar, İmamoğlu’nun Yavaş’ı bypass etmek için art arda hamlelerde bulunduğunu aktardılar Yavaş’ın da İmamoğlu’nun hamlelerini akim kılmaya çalıştığını belirttiler. İmamoğlu ile Yavaş’ın mücadelesinin CHP’de kaosa neden olacağını anlattılar.

Çekişme devam edecek

Akit’e konuşan Gaziantep Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, şunları söyledi: “CHP’de şimdiden cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışılıyor. Özel, İmamoğlu ve Yavaş üç aday olarak karşımızda duruyor. 2023 seçimlerinde Meral Akşener, anketlerin Kemal Kılıçdaroğlu’nu değil de İmamoğlu’nun lehine olduğunu ifade etmişti. Ona rağmen Kılıçdaroğlu aday olmuş ve seçimlerden yenik çıkmıştı. Gelinen aşamada da İmamoğlu ve Yavaş’ın aday olarak ismi anılıyor. Tabii A takımı da Genel Başkan unvanını elinde bulundurduğu için Özel’e ‘Aday olmak senin hakkın’ diyor. Cumhurbaşkanlığı, Özel’in de bir başkasının da elinin tersiyle iteceği bir makam değil. Şu anda teknik direktör olduğunu iddia ediyor. İmamoğlu ile Yavaş’ın da forvet olduğunu savunuyor. Demirel’in ‘Dün dündür, bugün bugündür’ cümlesi unutulmamalı. Gün geldiğinde Özel’in hangi adımı atacağı da takip edilmeli. Şu anda İmamoğlu ile Yavaş çekişmesinden söz ediliyor. Biri DEM’e yakın, diğeri milliyetçi kimliğiyle ön planda. Özel, belki de bir seçim yapacak. Muhtemelen DEM’den gelecek oylara bakarak tercihte bulunacak. Özel’in İmamoğlu’nu işaret etmesi hâlinde Yavaş İYİ Parti’nin adayı olabilir. Anlaşılan o ki CHP’, şimdiden Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu tartışmayı arzu etmiyor. Yerel seçimlerde başarılı olduğundan yıpranarak cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmeyi dilemiyor. Ama CHP’de içten içe siyaset, geleceğe yatırım yapıldığı hakikat. İmamoğlu ile Yavaş mücadele hâlinde. Bu ikili ilmi siyaset yapıyor, birbirlerini geri plana atmaya çalışıyor. Ancak bu ikisi yıpranırsa Özel ismiyle karşılaşabiliriz. Nihayetinde CHP’de saflaşma var. Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması, mücadelesi alttan alta devam ediyor. Özel de bu durumu görüyor ve dikkatle ilerliyor. Yerel seçimde elde ettiği başarıyı korumaya, yıpranmayı önlemeyi esas alıyor.”

Kanlı bıçaklı kavgalar

Gazeteci-yazar Sevda Türküsev de şu görüşleri paylaştı: “İmamoğlu ile Yavaş’ın savaşı yeni değil. Epeydir İmamoğlu ile Yavaş çekişiyor. İmamoğlu, Roma ve Paris turlarıyla Cumhurbaşkanlığı için oynadığını belli ediyor. Yavaş’ın adı anılınca da geriliyor. Öyle görünüyor ki İmamoğlu ile Yavaş’ın yarışı kıran kırana geçecek. CHP’de kaosa neden olacak bu yarışı kim kazanır, bilinmez. Tabii İmamoğlu’nun satın alamayacağı adam yok, Yavaş’ın da ani bir manevra yapıp gol atması mümkün. Nihayetinde Yavaş’ın milliyetçi, muhafazakâr cenahtan oy alma durumu var. Onun için kanlı bıçaklı kavgalarla, belden aşağı tartışmalarla karşılaşmamız ihtimal dahilinde. Böyle kavgalar, tartışmalar CHP için doğal. Çünkü CHP’nin ileri gelenlerinin iktidar olma dertleri yok Özel, Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Olmaz. Çünkü CHP Genel Başkanı koltuğunun tadını aldı. İmamoğlu’yla anlaşarak oturduğu koltuktan kalkmaz. Bir senaryoya göre İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı yapar. İmamoğlu, kazanırsa ne ala. Kazanamazsa da yoluna devam eder. Her hâlükârda koltuğunu korur.”