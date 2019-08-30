CHP’nin eski yönetim kurulu üyesi intihar etti iddiası KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığının eski yönetim kurulu üyesinin evinde intihar ettiği iddia edildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığının eski yönetim kurulu üyesinin evinde intihar ettiği iddia edildi.



Kırşehir’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığının eski yönetim kurulu üyesi Niyazi Solak’ın (70) Nasuhdede Mahallesi’nde bulunan ikametinde girdiği bunalım sonucu av tüfeği ile intihar ettiği ileri sürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Niyazi Solak’ın cenazesi yapılan ön incelemenin ardından Ankara Adli Tıp morguna ölüm nedeninin belirlenmesi için gönderildi. Solak’ın CHP’de bir önceki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptığı belirtildi.

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