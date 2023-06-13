CHP'nin en eski yöneticilerinden Faik Öztrak'tan değişim vurgusu! Her seçim sonrası aynı terane

14 ve 28 Mayıs seçiminden hezimetle çıkan CHP'de değişim sesleri yükseliyor...

MYK'yı değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesinden sonra, Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açanların açıklamaları art arda geliyor.

Fakat bu değişim açıklamalarından bazılarının CHP'ye adeta kök salmış isimlerden gelmesi inandırıcılık konusunda şüphe uyandırıyor.

CHP'de dün MYK toplantısı yapıldı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı devam ederken CHP Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı yaparak gündemi değerlendirdi.

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"Hedefimiz hükümeti tarihi bir yenilgiye uğratmak"

Öztrak, hedeflerinin yerel seçimlerde hükümeti tarihi bir yenilgiye uğratmak olduğunu söylerken değişim mesajı da verdi.

6 dönemdir CHP'de görev yaptığını unutan Öztrak, iktidarı yenilenen, değişen kadrolarla yeneceklerini söyledi.

"Her iki vatandaşımızdan birinin cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği oyu dağıtmadan, örgütümüzü rekabetçi bir ortamda yenilemeyi, değişen ve tazelenen kadrolarımızla mahalli idareler seçimini açık ara kazanmayı hedefliyoruz.

Bu çerçevede Genel Başkanımız ilk olarak MYK'sini yeniledi. MYK'miz de ilk iş olarak kongreler takvimini başlattı. Mümkün olan en kısa sürede kongreler süreci Parti Meclisimizin uygun gördüğü bir tarihte kurultayımızla taçlanacaktır.

Bu süreç devam ederken önümüzdeki yerel seçimleri kazanmak için parti üyesinden Genel Başkanımıza kadar partimizin her bir ferdi var gücüyle çalışacaktır. Hedefimiz, bu seçimlerde hükümeti tarihi bir yenilgiye uğratmaktır."