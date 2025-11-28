  • İSTANBUL
Adana'da silah operasyonu! 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Adana’da silah operasyonu! 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana’da polis ekiplerinin yaptığı ev aramasında 1’i otomatik olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan iki kardeşin, silahları “kendimizi korumak için aldık” şeklinde savundukları öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.

Adana’da bir evde yapılan aramada 1’i otomatik 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklanan iki kardeşin ifadelerinde "Kendimizi korumak için aldık" dediği öğrenildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir evde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında, S. Ö.’ye ait evdeki gardıroba gizlenmiş poşette 1’i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve 81 mermi ele geçirildi. Operasyonda SÖ. ile kardeşi M.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde kardeşlerin "Çok hasmımız var, silahları kendimizi korumak için aldık" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen silahlar balistik inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

