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Siyaset CHP'nin ekmeğinden ettiği işçiler böyle seslendi: Helal etmiyoruz!
Siyaset

CHP'nin ekmeğinden ettiği işçiler böyle seslendi: Helal etmiyoruz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "helalleşme turu" zırvalığı elinde patladı. CHP'nin 31 Mart seçimlerinden sonra işinden ettiği on binlerce işçi, Kılıçdaroğlu'na, "Hakkımızı helal etmiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 07:37:00 -
CHP'nin ekmeğinden ettiği işçiler böyle seslendi: Helal etmiyoruz!

İstanbul başta olmak üzere CHP'nin kazandığı hemen tüm belediyelerde 25 bini aşkın işçi, "performans düşüklüğü" ve "tasarruf" adı altında, kış ortasında kapının önüne konuldu. Helalleşme yolculuğuna çıkan CHP liderine tepki gösteren emekçiler, "İşimizden, ekmeğimizden olduk. Bizim hakkımız ne olacak? Ekmeğimizle oynayanlarla helalleşemeyiz. Bizler, Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz" diye sitem ettiler.

Helalleşmeye buradan başlasak!
Helalleşmeye buradan başlasak!

Siyaset

Helalleşmeye buradan başlasak!

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'tasarruf' adı altında 13 bin 312 işçi; kapının önüne konuldu. 2019'dan bu yana ise 44 bin 995 kişi işe alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 220 personel çıkarılırken, 7 bin 500 kişiyi işe alındı. İzmir'de 2019 yılında çalışan sayısı 27 bin 345'ken, 1 Haziran 2020'de bu sayı tam 28 bin 558'e çıktı. Tunç Soyer'in seçilmesinin ardından bugüne kadar büyükşehirde 6 bin kişiye iş verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, 2 bin 484 kişi işten çıkartılırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bini aşkın işçinin görevine son verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bin 50 işçiyi ekmeğinden ederken, Tanju Özcan döneminde Bolu Belediyesi ve iştiraki olduğu şirketlerde, 350 civarında personel alındı. 200'ye yakın işçi de çıkarıldı.

*Fatih Yılmaz: "İBB'den tek bir mesajla işime son verildi. Çok emek verdik biz, ATM memurluğu yapmadık. İşçilerin işlerine zarar gelmeyecek namus sözü verip milleti kandırdı. Sözlerini kesinlikle samimi bulmuyorum aksine bu durum beni endişelendiriyor."

*İbrahim Albayrak: "Darülaceze Müdürlüğü'nde çalışırken önce sürgün edildim ardından işten çıkarıldım. Kılıçdaroğlu, helallik alacaksa 31 Mart 2019'da namus şeref sözü verip siyasi görüşü ne olursa olsun hiçbir işçiyi işinden etmeyeceğiz deyip sonrada İBB'den 14 bin işçiyi işinden ederek mağdur etmiştir. Böyle helalleşme mi olur?"

*Abdullah Atılmaz: "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde TIR şoförlüğü yaparken 21 Ağustos 2019'da ekonomik gerekçelerden dolayı işten çıkarıldım. Bana biz halkın parasını koruyoruz dediler. Biz halk değil miyiz? Beni okullar açılmadan aç ve açıkta bıraktılar"

*Mahmut Güldibi: "Ankara'da ANFA'da görev yaparken işten çıkarıldım. Benim çocuğum bana her gün "Baba bugün işten çıkarıldın mı? diye sordu. Bir babanın evladı ile bu şekilde bir ilişki kurmasına yol açan bir kişi nasıl helallik isteyebilir?"

*Yasin Yolcu: "BELTUR'dan çıkarıldım. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu helalleşmek istiyorsa çıkardıkları beni ve arkadaşlarımı işe geri alsın yarım bıraktıkları hayallerimizi ve hayatlarımızı kaldığımız yerden yaşamaya devam edelim. Aksi takdirde helalleşme de verdikleri namus sözü gibi değersiz bir söz olarak kalacaktır."

*Birol Durmuş: "İSPARK'ta 12 yıl hizmette bulundum. 2 ve 7 yaşlarında 2 evladım var. Evlatlarımın da rızıklarını yok ettiler. Helallik almak için sadece benden değil benim ailemden de helallik almaları gerekiyor. Haklarımızı helal etmiyoruz etmeyeceğiz..."

*Kayhan Türkmen: "İSPARK'tan hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkardılar. Helallik söylemleri de namus sözü söylemleri gibi olacaktır. Hakkımı helal etmiyorum."

Bakırköy Belediyesi işçilerinin toplu iş sözleşmesinde dayatılan sıfır zam uygulamasına karşı başlattıkları grev de tüm yankısıyla sürüyor. Tepkiler genel merkeze doğru yönelirken, ilçe halkı; CHP liderine seslenerek, kendi belediyelerinin yol açtığı adaletsizlikleri gideremeyenlerin halkla helalleşmede samimi olmayacağını belirttiler.

Kaynak: Sabah

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