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Siyaset CHP'nin doktorundan YSK'ya skandal tehdit: Bugünün bir de yarını var
Siyaset

CHP'nin doktorundan YSK'ya skandal tehdit: Bugünün bir de yarını var

Yeniakit Publisher
2023-03-27 16:01:00 -
CHP'nin doktorundan YSK'ya skandal tehdit: Bugünün bir de yarını var

Her seçim döneminde ortaya atılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığı iddiaları üzerine tartışmalara nokta koyacak belgeler yayınlandı. Ancak ortaya çıkan belgelere rağmen muhalif kesim, Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığını savunmaya devam etti. CHP'li Dr. Bengi Başer ise, "Şimdi onay veren YSK düşünsün. Bugünün bir de yarını var..." diyerek alenen tehdit etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yıllardır devam eden diploma tartışması, 14 Mayıs seçimleri öncesi bir kez daha gündeme geldi.

Tartışmalara nokta koyacak belgeler ortaya çıktı. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması, mezunlar defteri, kayıt defteri, askerlik belgesi gibi birçok belgeyi paylaştı.

Ancak muhalif kesim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığını savunmaya devam etti. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Dr. Bengi Başer, bir Twitter kullanıcısının "Diploma defterinde Erdoğan'a yer mi açıldı?" ifadelerine yer verdiği paylaşımına yanıt vererek açık açık Yüksek Seçim Kurulu'nu hedef aldı.

Başer, "Şimdi onay veren YSK düşünsün. Bugünün bir de yarını var..." ifadeleriyle tehdit savurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

ADİL

BUDA Kİ İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR

İsmail

Bu doktorlar güvenlik tehdidi böylesi doktorlar devamlı konturol altında tutulmalı bunlar her ihaneti yaparlar.
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