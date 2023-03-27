CHP'nin doktorundan YSK'ya skandal tehdit: Bugünün bir de yarını var

Her seçim döneminde ortaya atılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığı iddiaları üzerine tartışmalara nokta koyacak belgeler yayınlandı. Ancak ortaya çıkan belgelere rağmen muhalif kesim, Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığını savunmaya devam etti. CHP'li Dr. Bengi Başer ise, "Şimdi onay veren YSK düşünsün. Bugünün bir de yarını var..." diyerek alenen tehdit etti.