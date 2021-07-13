CHP’nin dayattığı ne kadar hayat tarzı varsa hepsi bunlarda toplanmış!

yeniakit.com.tr

Kadıköy’de, sözde AK Parti’yi eleştirmek için kafayı çekip sokak ortasında dans eden CHP gençliği 2 gündür gündemi meşgul ediyor. Türlü rezilliklere imza atarak bölge halkını da bıktıran içkiciler, bir de kilisenin kapısına çıkarak dans ederek iyice tepki çekmişti. Yaşananların ardından CHP’nin halka empoze etmeye çalıştığı yaşam tarzı tekrar gündem konusu oldu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu rezalet de masaya yatırıldı.

Kilisenin kapısında dans eden içkicilerden, dans etmek için bölgede bulunan diğer içkicilerin de rahatsız olmadığını vurgulayan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Görüntülerden anladığımız kadarıyla, buradaki katılımcılar kilisenin dans edildiğini görüyor. Bunu bir anlamda onaylıyorlar, kimse demiyor ki, kilisenin kapısında ne işin var, gel aşağıda oynayalım. Böyle diyen kimse yok. CHP gençliği işte budur.” dedi.

Pınar Gültekin üzerinden oluşturulan algıyı çürüttü

“Bir örnek daha vermek istiyorum” diyen Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in CHP’li katil Cemal Metin Avcı ve vahşice öldürülen Pınar Gültekin üzerinden algı oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

“Yine CHP'li bir genç... Anne, baba CHP'li. Kendisi evli olduğu halde bir üniversiteli kızla birliktelik yaşıyor. Kendisi bar sahibi. CHP'nin önerdiği ne kadar serbest hayat tarzı varsa adeta bu gencin üzerinde şekillenmiş. Ve bu genç o birlikte olduğu genç kızı öldürüyor. Bu çerçevede yapılmış alçakça bir cinayetin sonrasında Cumhuriyet gazetesinin yaptığı haber şöyle, bu CHP'li bar sahibi, evlilik dışı ilişki yaşayan bu adam demiş ki, İstanbul Sözleşmesi kalktı, iyi oldu. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını isteyenler böyle kızları canlı canlı yakarlar, gibi bir algı oluşturuyorlar.”

Konuya dair Murat Alan ise, “Bu aşağılık herif cinayeti işlerken herhalde şöyle düşünüyordu; Herhalde İstanbul Sözleşmesi gelecek sene kaldırılır, ben de arifesinde cinayeti işlerim. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması da bana olumlu yansır, cezam düşer.” ifadelerini kullandı.

Ardından Ali İhsan Karahasanoğlu, “Hatırlatmanız çerçevesinde dikkate alalım, bu cinayet İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken işlenmiş bir cinayet. Demek ki böyle alçakça cinayeti engelleyemeyen bir sözleşmeden bahsediyoruz.” diye konuştu.