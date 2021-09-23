CHP'nin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan-Abdullah Gül görüştü' iddiasını Odatv yalanladı!

yeniakit.com.tr

CHP 24. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında bir görüşme gerçekleştiğini iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdullah Gül'e parlamenter sistem teklif ettiğini öne süren Özgündüz, görüşmeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın aracılık ettiğini de ekledi.

'Kulis bilgisi' diyerek 'hayali' bir görüşmeden bahseden Özgündüz şunları söyledi:

“Abdullah Gül ile Sayın Cumhurbaşkanı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi... Bunları toparlayıp başka bir ittifak kurarak, parlamenter rejim koşuluyla seçimde cumhurbaşkanlığı için destek verip kendisinin başbakan olması yönünde bir öneri sunulduğu şeklinde kulis bilgisi edindim. Eğer bu doğruysa parlamenter sisteme AK Parti geçecek. Çünkü bu durumda iktidarını sürdürme ihtimali var.”

Odatv, CHP'li Özgündüz'ün iddialarını yalanladı

CHP’li Özgündüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül’ün görüştüğünü öne sürerken aynı kafanın ürünü olan Odatv ise söz konusu iddiaları yalanladı.

Odatv, Abdullah Gül’ün yakın çevresinin bu iddiaları yalanladığını yazdı. Odatv’de şu ifadeler kullanıldı:

Odatv iddiaları Abdullah Gül cephesine sordu. Abdullah Gül'ün yakın çevresinden edinilen bilgiye göre böyle bir görüşme gerçekleşmedi.