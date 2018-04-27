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CHP'nin "çıldırtıcı" aday olarak konuştuğu kimsenin tanımadığı isim!

Televizyoncu ve yazar Metin Uca, sosyal medya hesabından CHP içinden bir kulis aktardı. Uca "CHP’nin cumhurbaşkanlığı için üstüne konuştuğu adaylardan biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Dün Kemal Derviş tarafından önerilmiş çok başarılı bir akademisyen ve futurist ama parti tabanı tanımıyor” dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 16:28
CHP'nin "çıldırtıcı" aday olarak konuştuğu kimsenin tanımadığı isim!

Televizyoncu ve yazar Metin Uca, sosyal medya hesabından CHP içinden bir kulis aktardı. Uca, “Ayağımın tozuyla geldiğim Ankara’dan taze haber vereyim. CHP’nin cumhurbaşkanlığı için üstüne konuştuğu adaylardan biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Dün Kemal Derviş tarafından önerilmiş çok başarılı bir akademisyen ve futurist ama parti tabanı tanımıyor” dedi.

“ÇILDIRTICI ADAY OLABİLİR DİKKAT”

Uca, Demirtaş’la ilgili ayrıca şu bilgileri de verdi: 

“Prof Dr Özgür Demirtaş inanılmaz parlak bir kariyer birden çok ve yurtdışından alınmış üniversite diploması, Ekonomiden de çok iyi anlıyor inanılmaz bir hatip, kitleleri konuşması ile hipnoz benzeri etki altına alıyor, Özgür Özel’in söylediği çıldırtıcı aday olabilir dikkat.”

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 16:28
  1. Ankara
  2. Özgür demirtaş
  3. CHP
  4. metin uca

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