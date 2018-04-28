CHP'nin 'çıldırtacak' adayına ilginç yorum!

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin "adayımız Erdoğan'ı çıldırtacak" açıklamasına ilişkin soruya, bir karikatüre konu olan ve sosyal medyada "caps" haline gelen ilginç bir ifadeyle cevap verdi.

AK Parti Sözcüsü, "Bugün sosyal medyada bir ifade vardı. İnsansız Cumhurbaşkanı Adayı" diye. Herhalde öyle bir şey olacak" ifadesini kullandı.