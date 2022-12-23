CHP’nin çıkamadığı tartışma: Din konusuna girmeyin

İmamoğlu’na mahkûmiyet kararı çıkmasıyla suların iyice dalgalandığı CHP’de adeta sıkıyönetim ilân edildi. Yeni Şafak’ın haberine göre; milletvekilleri “Kol kırılır yen içinde kalır” atasözüyle uyarılırken, röportaj ve televizyon programlarında sadece 'laiklik vurgusu' yapılması, dini konulara girilmemesi istendi.

Yargının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı ile suların dalgalandığı CHP’de milletvekilleri gelişmeler konusunda “Kol kırılır yen içinde kalır” atasözüyle uyarıldı. Bu tavsiyenin yanı sıra röportaj ve televizyon programlarında laiklik vurgusu ile konuşulması önerildi.

Kutlama mesajlarının dışında yasak

CHP Genel Merkezi tarafından milletvekillerine haftalık olarak gönderilen bilgilendirme raporunda son gelişmelere ilişkin dikkat çekici öneriler yer aldı. Raporun, “Konuşulmaması Gerekenler ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular” bölümünde, “Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemesi” tavsiye edildi.Raporda, “Röportaj ve televizyon programlarında konu ile ilgili gelen ısrarlı sorulara, laiklik vurgusu ile dini konuların siyasilerin değil konu ile ilgili çalışan ilahiyat kökenli akademisyenler ile din âlimlerinin vermesi gerektiğine vurgu yapılmalı” önerisi yer aldı.

Basına sızan ilk uyarı 2018’de

CHP’li vekillerin dini konulara girmemeleri yönünde uyarıldığına yönelik kısa bir araştırmada karşımıza çıkan ilk haber 2018 yılına ait. 4 Nisan 2018’de Birgün gazetesinde yayımlanan habere göre; CHP’li milletvekillerinden ‘dini konulara girilmemesi’, ‘ordunun eleştirilmemesi’ ve ‘seçmenin umutsuzluğa itilmemesi’ istendi.

İzmir milletvekili Tuncay Özkan’ın başkanlığındaki Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanlığı’nca milletvekillerine gönderilen bilgilendirme raporunda kullanılacak söyleme ilişkin önerilerde bulunuldu.

Raporda ‘Konuşulmaması Gerekenler-Dikkat Edilmesi Gereken Konular’ başlığı altında sıralanan uyarılardan dikkati çekenler şöyle:

– Kutlama mesajları dışında dini konulara girilmemeli.

– Ordu ve Genelkurmay başkanlığıyla ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmamalı.

– Türkiye’nin etnik ve mezhepsel yapılanmalarına yönelik birleştirici bir söylem kullanılmalı.

– Partinin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. İlkemiz daima ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ olmalı.

2020’de yeniden hatırlatma

2020 yılında medyaya yansıyan başka bir haberde de konu aynıydı. CHP, parti yönetici ve milletvekillerini dini konulara girmemeleri konusunda uyardı. Röportaj ve televizyon programlarında konu ile ilgili sorulara, ilahiyat kökenli akademisyenler ile din alimlerinin vermesi gerektiğine vurgu yapılması önerildi.

En son bu yılın ekim ayında uyarı gitmişti

Konuya ilişkin CHP’li vekillere son uyarı bu yılın Ekim ayında gitmişti. Hürriyet’te 9 Ekim 2022’de Turan Yılmaz imzasıyla yayımlanan habere göre; CHP’de milletvekilleri ve örgütlere gönderilen haftalık bilgilendirme raporunda, “Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli. Camiye, kışlaya ve okullara siyaset sokulmamalı. AK Parti’nin kendi içerisinde yaşadığı tartışmalara girilmemeli” denildi.