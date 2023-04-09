CHP’nin çiçeği burnunda milletvekillerinin listede yerleri belli oldu! Ne hallere düştüler
Seçimlere CHP listelerinden girme kararı alan Deva, DP, GP ve SP’ye; İstanbul, Ankara ve İzmir listelerinden 22 adaylık verildiği öğrenildi. 7 adayla en çok Deva Partisi’ne, 3 adayla en az DP’ye listede yer ayrıldı.
Milletvekilliği genel seçimlerinde adaylık tartışmalarının yaşandığı 6’lı koalisyon masasında liste pazarlıkları sona erdi. Kendi listeleriyle seçime gireceklerini açıklayan partiler tek tek geri adım atarak CHP listelerinden seçime girme kararı aldı. Hangi partiye kaç adaylık verileceği, onlara verilecek adaylık listelerinde kökten CHP’li olan isimlerin nasıl liste dışı bırakılacağı tartışmaları da beraberinde getirdi. Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) aday listelerinin teslim edilmesi gereken 9 Nisan’da, 6’lı masanın liste tavrı belli oldu.
Seçimlere CHP listesinden girme kararı alan Demokrasi ve Atılım Partisi (Deva), Gelecek Partisi (GP), Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti’ye (DP) en kritik 5 şehirde 22 aday verildiği tespit edildi.
Türkiye genelinde ise 4 partiye CHP listelerinden 20'şer kontenjan ayrıldığı iddia edildi.
İlk belirlemelere göre CHP listelerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana’da; Deva’ya 8, Gelecek’e 7, Saadet’e 4, DP’ye 3 milletvekili adayı verildiği kaydedildi.
O liste şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
DEVA PARTİSİ
Sadullah Ergin - Ankara 1’inci bölge, 4. sıra
Elif Esen - İstanbul 1’inci bölge, 7. sıra
Hasan Karal - İstanbul 1’inci bölge, 8. sıra
Evrim Rızvanoğlu - İstanbul 2’inci bölge, 8. sıra
Medeni Yılmaz - İstanbul 3’üncü bölge, 6. sıra
Mustafa Yeneroğlu - İstanbul 3’üncü bölge, 10. sıra
Seda Kaya - İzmir 1’inci bölge, 6. sıra
Sadullah Kısacık - Adana 4. sıra
GELECEK PARTİSİ
Nedim Yamalı - Ankara 1’inci bölge, 6. sıra
Selim Temurci - İstanbul 1’inci bölge, 10. sıra
İsa Mesih Şahin - İstanbul 2’inci bölge, 7. sıra
Doğan Demir - İstanbul 3’üncü bölge, 8. sıra
Habibe Çiftçioğlu - İstanbul 3’üncü bölge, 16. sıra
Deniz Bilici - Seda Kaya - İzmir 2’inci bölge, 7. sıra
Serap Yazıcı Özbudun - Antalya 6. sıra
SAADET PARTİSİ
Birol Aydın - İstanbul 1’inci bölge, 5. sıra
Mustafa Kaya - İstanbul 2’inci bölge, 5. sıra
Bülent Kaya - İstanbul 3’üncü bölge, 7. sıra
Şerafettin Kılıç - Antalya 7. sıra
DEMOKRAT PARTİ
Cemal Enginyurt - İstanbul 1’inci bölge, 9. sıra
Haydar Altıntaş - İzmir 1’inci bölge, 7. sıra
Salih Uzun - İzmir 2’inci bölge, 5. sıra