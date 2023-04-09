CHP’nin çiçeği burnunda milletvekillerinin listede yerleri belli oldu! Ne hallere düştüler

Milletvekilliği genel seçimlerinde adaylık tartışmalarının yaşandığı 6’lı koalisyon masasında liste pazarlıkları sona erdi. Kendi listeleriyle seçime gireceklerini açıklayan partiler tek tek geri adım atarak CHP listelerinden seçime girme kararı aldı. Hangi partiye kaç adaylık verileceği, onlara verilecek adaylık listelerinde kökten CHP’li olan isimlerin nasıl liste dışı bırakılacağı tartışmaları da beraberinde getirdi. Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) aday listelerinin teslim edilmesi gereken 9 Nisan’da, 6’lı masanın liste tavrı belli oldu.



Seçimlere CHP listesinden girme kararı alan Demokrasi ve Atılım Partisi (Deva), Gelecek Partisi (GP), Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti’ye (DP) en kritik 5 şehirde 22 aday verildiği tespit edildi.

Türkiye genelinde ise 4 partiye CHP listelerinden 20'şer kontenjan ayrıldığı iddia edildi.

İlk belirlemelere göre CHP listelerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana’da; Deva’ya 8, Gelecek’e 7, Saadet’e 4, DP’ye 3 milletvekili adayı verildiği kaydedildi.

O liste şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DEVA PARTİSİ



Sadullah Ergin - Ankara 1’inci bölge, 4. sıra

Elif Esen - İstanbul 1’inci bölge, 7. sıra

Hasan Karal - İstanbul 1’inci bölge, 8. sıra

Evrim Rızvanoğlu - İstanbul 2’inci bölge, 8. sıra

Medeni Yılmaz - İstanbul 3’üncü bölge, 6. sıra

Mustafa Yeneroğlu - İstanbul 3’üncü bölge, 10. sıra

Seda Kaya - İzmir 1’inci bölge, 6. sıra

Sadullah Kısacık - Adana 4. sıra

GELECEK PARTİSİ

Nedim Yamalı - Ankara 1’inci bölge, 6. sıra

Selim Temurci - İstanbul 1’inci bölge, 10. sıra

İsa Mesih Şahin - İstanbul 2’inci bölge, 7. sıra

Doğan Demir - İstanbul 3’üncü bölge, 8. sıra

Habibe Çiftçioğlu - İstanbul 3’üncü bölge, 16. sıra

Deniz Bilici - Seda Kaya - İzmir 2’inci bölge, 7. sıra

Serap Yazıcı Özbudun - Antalya 6. sıra

SAADET PARTİSİ

Birol Aydın - İstanbul 1’inci bölge, 5. sıra

Mustafa Kaya - İstanbul 2’inci bölge, 5. sıra

Bülent Kaya - İstanbul 3’üncü bölge, 7. sıra

Şerafettin Kılıç - Antalya 7. sıra

DEMOKRAT PARTİ

Cemal Enginyurt - İstanbul 1’inci bölge, 9. sıra

Haydar Altıntaş - İzmir 1’inci bölge, 7. sıra

Salih Uzun - İzmir 2’inci bölge, 5. sıra