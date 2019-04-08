CHP’nin Bursa’da yaptığı itiraz İl Seçim Kurulunca reddedildi CHP’nin Bursa 31 Mart seçimlerinde tüm oyların yeniden sayılması yönündeki itirazı İl Seçim Kurulunca reddedildi.

CHP’nin Bursa 31 Mart seçimlerinde tüm oyların yeniden sayılması yönündeki itirazı İl Seçim Kurulunca reddedildi.

İl Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerin ardından CHP’nin itirazı üzerine değerlendirmesini tamamladı. Buna göre, tüm sandıkların yeniden sayılması yönündeki itirazın reddedilmesine karar verildi. Öte yandan merkez ilçelerde belediye başkanlarına yarından itibaren mazbatalarının verileceği öğrenildi.

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