CHP'nin Bülent Arınç aşkı depreşti! Engin Altay'dan Bülent Arınç'a destek

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Bülent Arınç'ın, Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrılmasına ilişkin, "Arınç, AKP'nin ilk kurucusu 3 kişiden biridir, gerçekleri söylediği için yol ayrımına gitmiştir" dedi.

CHP'den Bülent Arınç övgüsü

Katıldığı canlı yayında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gereltiğini söyleyen Bülent Arınç'a CHP başta olmak üzere muhalif kanattan övgü yağıyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Bülent Arınç, AKP'nin ilk kurucusu 3 kişiden biridir, gerçekleri söylediği için yol ayrımına gitmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başında AK Parti'nin kurucularından olan isimlerin Erdoğan ile yollarını ayırdığını söyleyen Özkoç, "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Erdoğan ile yol ayrımına girmiştir. Bülent Arınç, AKP'nin ilk kurucusu 3 kişiden biridir, gerçekleri söylediği için yol ayrımına gitmiştir. Ali Babacan, yıllarca maliyeyi yönetmiş, birlikte yol yürümüşler ama başka bir siyasi parti kurmuştur. Eski AKP milletvekili Ali İhsan Arslan feryat etmektedir." ifadelerini kullandı.

CHP'nin bir diğer Grup Başkan Vekili Engin Altay da, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliyesini isteyen Bülent Arınç için "AKP'nin vicdanı" demişti.