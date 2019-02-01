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CHP'nin Beyoğlu adayı imam hatip terk çıktı: Vatan sağ olmasın, sol olsun

31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Beyoğlu'nda ÖDP'nin Genel Başkanı Alper Taş'ı aday gösterecek.

01 Şubat 2019 Cuma 18:18
CHP'nin Beyoğlu adayı imam hatip terk çıktı: Vatan sağ olmasın, sol olsun

Son günlerde İstanbul'un her ilçesi için adaylık krizleri yaşayan CHP'de, Beyoğlu adayı da neredeyse netleşti.

Kılıçdaroğlu sinyali verdi

Sabah FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu olan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı için, "Alper Taş genç ve dinamik bir isim, adayımız olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Alper Taş'tan dikkat çeken açıklamalar

ÖDP'nin (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) Genel Başkanı olan Alper Taş, yıllar önce imam-hatip süreciyle ilgili şunları söylemişti: "Eski genel başkanım Hayri Kozanoğlu beni takdim ederken, 'Tayyip Erdoğan Rizeli ise Alper de Rizeli. O Kasımpaşalı ise Alper Okmeydanlı. Alper de imam hatipli, uzun boylu, o da futbolcu.' demişti. O manada benzerlik var ama aslında çok farklıyız. Doğrudur, ilkokuldan sonra imam hatipin ortaokul kısmına başladım. Beş kardeştik, babamın muradı, birimizin iyi bir din hocası olmamızdı. Babamın talebini kırmadım ama zamanla imam hatipteki tabloyla fikirlerim arasında çelişkiler çıkmaya, derslerde tartışmalara başladım. Politikleşince imam hatipte kalamayacağımı anlayıp, birkaç arkadaşla düz liseye geçtik. Namaz kılmayı da o zaman bıraktım."

"Vatan sağ olmasın, sol olsun"

Yunanistan'ın solu Syriza'nın Yunanistan'da oy patlaması yapması nedeniyle "Syriza başardı, biz neden başaramayalım" havasın agiren ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, 2012'de verdiği bir röportajda "Hani, "Vatan sağ olsun" derler ya, biz de "Vatan sol olsun" diyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 18:25
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