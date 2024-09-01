CHP'nin Batı sevdası yine depreşti! Özgür Özel'in ABD ziyareti bakın neyi gizliyor?

Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Amerika ve İngiltere'ye yapacağı ziyaretleri eleştirdi. Erandaç, CHP'nin Batı'ya olan bağlılığını ve siyasi oyunlarını sorguladı. Yazar, Özgür Özel'in Batı'dan taktik aldığını belirtip, erken seçim talebini bu bağlamda değerlendirdi. Erandaç, Batı'nın desteğiyle iktidara gelme hayalini eleştirdiği yazısında şunları kaydetti:

"Önceki hafta, Türkiye'de Amerika ile ilgili öne çıkan 2 enteresan gelişme oldu. 1) ABD'nin Ankara Büyükelçisi giderayak ilk defa 15 TEMMUZ 2016

FETÖ DARBESİ hakkında konuştu ya da konuşturuldu. 2) CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Amerika ve İngiltere'ye gideceği duyuruldu. "Özgür Özel, Gazze'ye gidecek, Suriye'de Esad ile görüşecek" diye beklerken bir baktık Amerika ve İngiltere yolcusu!

CHP'nin Batı'yı merkeze alan bir muhalefet partisi CHP'nin devrilen Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya hayranı bir siyasetçiydi. Onu deviren Ekrem İmamoğlu, İngilizler'e yakınlığı ile temayüz etti.

İmamoğlu'nun Genel Başkan seçtirdiği Özgür Özel, Amerika sevdası ile yürüyor. Ekrem İmamoğlu göreve geldiği 2019 yılında ilk seyahatini "Derin İngiltere" olarak bilinen meşhur CHATAM HOUSE merkezine yapmıştı.

31 Mart 2025 yerel seçimlerinden sonra rotasını Avrupa'ya çevirdi. Roma, Paris, Berlin Belediye Başkanları ile sık sık hasret gideriyor. Ekrem İmamoğlu İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominik ile kanka olmuşlardı. İstanbul'u kar bastırdığında İmamoğlu İngiliz elçisine Sarıyer'de balık ziyafeti çekmişti. CHP'nin devrik Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2024 genel seçimleri öncesi Amerika'ya gitmiş, yollarda kaybolmuş, taktik alarak döndüğü konuşulmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de onlardan aşağı kalır mı? O da aniden Amerika ve İngiltere'ye gitmeye karar verdi. Peki CHP'nin eski ve yeni genel başkanları neden Batı'ya gitmek için yarışıyor acaba!

Hatırlayalım. TARİH. 15 Ağustos 2020... ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili düşüncelerini The New York Times Gazetesi manşete taşımıştı.

Biden, "Muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz" demişti. ABD Başkanı Biden, CHP'yi iktidar yapmak için çok uğraştı ama yapamadı. Aziz milletimiz yaptırmadı...

Son durum bazı ipuçları veriyor. Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na gelme hazırlıkları yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nu kafaya alma seansları başladı. Özgür Özel de Genel Başkanlığını tahkim etmek istiyor. Sık sık ERKEN SEÇİM lafları etmeye başladı.

İmamoğlu Batı'yı seviyor, Özgür Özel de aynı yolun yolcusu. Özgür Özel'in ABD/ İngiltere'den taktik almaya ihtiyacı var. ABD hayranı, Washington eski büyükelçisi Namık Tan Batı manevrasını hazırlamış görünüyor.

Bekleyelim bakalım!

Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in 1 Eylül'de görev süresini tamamlanacak. ABD'de Kasım'daki başkanlık seçimini Kamala Harris kazanırsa, belki görevini sürdürme şansı var. Ama Trump kazanırsa, kesinlikle Amerika'ya dönmek zorunda. Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake Politico'ya verdiği söyleşide Türkiye'nin ABD için "olmazsa olmaz" bir müttefik olduğunu ancak Washington'ın Ankara'ya hep böyle davranmadığını ifade etti. Flake, kendisinden sonra gelecek büyükelçiye verdiği tavsiyede, "Bu ilişkiyi geliştirmek için elimizden geleni yapmalıyız" demişti!

2016'da 15 Temmuz Darbe Girişimi yaşandığında ABD'nin tepki vermekte geciktiğini söyleyen Flake, "O dönem Başkan Barack Obama, (Erdoğan'ı) aramamıştı ama Putin aradı. Bu bir süre başımıza bela oldu" dedi.!

Konuşuna değil KONUŞTURANA BAKACAKSINIZ.

Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa Ankara'ya daima iyi yetiştirilmiş, iyi istihbarat dersi verilmiş büyükelçiler gönderir. Buna iyi bir örnek var! İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi, dünyanın en meşhur istihbarat MI6'nın başına geçti. Amerika'nın gönderdiği bazı büyükelçilerin Ankara'da ne gibi manevralar yaptıklarını Türkiye bilir. Yakın tarihe bakarsak ABD'nin Ankara Büyükelçileri'ni bazıları maalesef Türk düşmanı olarak kayıtlara geçmiştir.

Bunlar raporlarda da yerini almıştır. Örneğin Abramovitz, Edelman, Grossman isimlerini Google'dan arayınca Türkiye karşıtı raporlarla karşımıza çıkarlar.

Hele bir Büyükelçi Ricciardone vardı ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı seçtirmek, CHP'yi iktidar yapmak için çok uğraşmıştı.

Başarılı olamadı ama Türkiye'den Mısır'daki Amerikan Üniversitesi'ne REKTÖR yapılarak Ortadoğu'nun gizli istihbarat beyni olarak görevlendirildi.

ABD'nin meşhur CIA istihbarat ajanları Graham Fuller, Henry Barkey de FETÖ'ye gösterdikleri ilgi ile tanınırlar! Bilindiği gibi Fuller ve Barkey, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi nedeniyle halen arananlar listesinde yer alıyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake 4 yıldır görev yapıyor. FETÖ'nün ABD aparatı olduğunu bilmiyor mu? Türkiye, FETÖ'yü ABD'den çok istedi, onlarca rapor gönderdi ama ABD vermedi. Flake, FETÖ'nün adamları olduğunu, 15 Temmuz 2016 darbesini ABD'nin nasıl hazırladığını bizden daha çok biliyor!

Geldiği günden beri FETÖ hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında tek kelime etmedi. Şimdi gider ayak konuşuyor. Flake Ankara'ya Büyükelçi olarak ABD Başkanı Biden tarafından gönderildi. Konuşturana bakınız. Vardır bir bekledikleri.

SONUÇ: CHP Genel başkanları gizli-açık başta Amerika, İngiltere ve Almanya'yı seviyorlar. Çünkü erken seçim bolca erken seçim lafları etmeye başladılar.

Batı'dan lojistik alarak iktidar olacakları hayalı görüyorlar.

AZİZ milletimiz de gerçekleri görüyor. CHP'ye 74 yıldır iktidar vermiyor.

Çünkü, Batı desteğiyle iktidar olunmazdı ondan Özgür Özel, Suriye de Esad'la konuşamaya gidecekti. Sonra "Gazze'ye gideceğim" dedi. Ama bir anda Özgür Özel ABD-İngıltere'ye gitmeye karar verdi.

Arka planda ne var.

Batı hayranı Washington Büyükelçisi Namık Tan Özgür Özel'in yol haritasını çizmiş. TAKİPTEYİZ EKREM İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL..."

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