CHP'nin başörtüsü samimiyetsizliği! Fatih Erbakan: Kılıçdaroğlu ne kadar makyaj yapsa da...

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, TV Net canlı yayınında konuştu. Erbakan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ittifak ortağı İYİ Parti'nin başörtüsü kapsamındaki samimiyetsizliğini ortaya koydu.

Başörtüsü serbestisi Anayasa kapsamına alınmazsa, darbecilerin aynı eylemleri bir kez daha yapabileceğine dikkat çeken Dr. Erbakan, "28 Şubat'taki zulümleri yapan zihniyetler de Anayasa'daki laiklik kavramına atıfta bulunuyorlar. Anayasa'da laiklik olduğunu söyleyerek, 'Yasa Anayasa'nın altındadır' diyorlar. Sizin düzenlemeniz bir şey ifade etmez deyip, tekrardan bu zulmü uygulayabilirler. Bu nedenle başörtüsünün, Anayasa düzeyinde çözüme kavuşturulması gereklidir." dedi.

'CHP bu samimiyet sınavından geçemedi'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" çıkışını hatırlatan Fatih Erbakan, "Bu noktada CHP'nin bir samimiyet sınavından geçeceğini söyledik. Bu samimiyet sınavından geçememe ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ettik. Şu anda gördüğümüz tablo da CHP'nin bu samimiyet sınavından geçemediğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Dr. Erbakan CHP'ye eleştirisine şöyle devam etti: Kılıçdaroğlu hep bir şeyler söylüyor ama genetik özellikler ne kadar makyaj yapsanız da yine ortaya çıkıyor. İktidar, Kılıçdaroğlu'na, "Sizin söylediğinizin daha üstünde Anayasa seviyesinde çözülsün" diye bir adım attı. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak yerinde bir adım olduğunu, mutlaka düzenlenmesi gerektiğini söyledik. Böyle temel bir insan hakkının Meclis'te çözülmesi lazım. Bunu milletin oylamasına götürmenin bir lüzumu yok. Çünkü, inançlara göre giyinmek, evrensel bir hak.

Diyorlar ki "Bu sorun zaten yoktu. Evet, AK Parti iktidarında 20 senedir yoktu. Ama yarın farklı zihniyette bir iktidarın gelmesi halinde, böyle bir sıkıntının tekrar etmesi ihtimalini görüyoruz biz. Çünkü Türkiye'de bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşandı. "4-5 yaşında çocuğa Kur'an öğretmek çağ dışılıktır, Taliban zihniyetidir" diyen bir yapı, yarın bir de iktidar olduğunda bunu tekrar yapar mı? diye şüphe duyuyoruz. Hatta sayın Akşener bu konuya karşı çıktı. "Kapanmış bir yarayı yeniden kaşıyorsunuz" dedi. Sayın Akşener'in İçişleri Bakanı olduğu dönemde rahmetli Mehmet Ali Birand ile yaptığı programdaki "Ben İçişleri Bakanı olarak MGK kararlarını mutlaka uygulayacağım" diyor. Demek ki şartlar değiştiği zaman birden bire her şey değişebiliyor.