CHP’nin balonu yine patladı! Mizansen çocuk suç makinası çıktı

Önceden yazılan senaryolarla ve mizansenlerle siyaseti dizayn etmeyi alışkanlık haline getiren CHP’lilerin bir tiyatrosu daha çöktü. Söz konusu son tiyatro bu kez Karabük’te oynandı. CHP Lideri Özgü Özel’in Karabük’te düzenlediği mitingde “Ekrem İmamoğlu’na Selamlar. Onu Cumhurbaşkanı yapacağız.” Söylemiyle D.Ç adlı çocuk birçok damgasını vurdu.

Suç makinesi olduğu öğrenildi

Özgür Özel’in Karabük mitinginde “Ekrem İmamoğlu’na Selamlar. Onu Cumhurbaşkanı yapacağız.” söylemiyle öne çıkarılan D.Ç adlı çocuk suç makinesi çıktı. 2007 yılı Almanya doğumlu D.Ö’nün ‘Suça Sürüklenen Çocuk’ olarak adli kaydının bulunduğu, 2025 yılında Tehdit-Hakaret suçundan şüpheli, Taksirle yaralama suçundan SSÇ olarak adli işlem gördüğü öğrenildi.