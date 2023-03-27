CHP'nin 'balon' anketçisi milletvekili adayı oldu!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kemal Özkiraz, "Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e. Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım." dedi.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, CHP'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Kamuoyunda 'CHP'nin anketçisi' olarak tanınan Avrasya Araştırma Şirketi’nin başkanı Kemal Özkiraz, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Antalya milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

CHP’NİN ANKETÇİSİ ADAYLIĞINI DUYURDU

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkiraz, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Antalya milletvekilliği için aday adayı oldum. Başta Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum. Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e ??

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Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖRDÜ

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz’ın CHP’den milletvekili aday adaylığını açıklamasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı karara tepki gösterdi.

Avrasya Araştırma Şirketi’nde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranının neden yüksek çıktığının belli olduğunu belirten sosyal medya kullanıcıları Özkiraz’a yüklendi.