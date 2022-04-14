CHP’nin AYM’ye taşımadığı tek bir kanun yok

CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP’nin AYM’ye taşımadığı bir kanun olmadığını belirterek, “CHP’nin klasik siyaset tarzı” ifadelerini kullandı.

Alışkanlık haline getirdi

Akit’e konuşan Yılmaz Tunç, şunları dile getirdi: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin AYM’ye taşımadığı kanun yok. Anayasaya aykırı hiçbir şeyin olmadığını bile bile başvuruda bulunuyorlar. Seçim barajın yüzde 10’dan 7’ye düşmesi mi Anayasaya aykırı? Her partinin kendi oy oranı doğrultusunda alacağı milletvekili sayısı mı anayasa aykırı? Maalesef bu Cumhuriyet Halk Partisi’nin klasik siyaset tarzı. CHP Anayasa Mahkemesi’ne gitmeyi alışkanlık haline getirdi. Yeni seçim sistemiyle temsilde adalet sağlanıyor.”

CHP’yi 2023 seçimi korkusu sardı!

Yaklaşan seçimlerin CHP’yi gerdiğini belirten Tunç, şunları kaydetti: “Partilerin genellikle teşkilatlanarak seçime girmesi önemlidir. Çünkü TBMM’de hülle yoluyla hiçbir teşkilatı olmadan, üye kaydı yapmadan seçime giren partiler oluyordu. Bu şekilde hülle yolunun önüne geçilmesi mi anayasaya aykırı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisini 2023 seçimi korkusu sardı” şeklinde konuştu.

“Dertleri de projeleri de Erdoğan'ı nasıl indirebiliriz”

CHP’nin asıl maksadını açıklayan Yılmaz Tunç, şöyle devam etti; “2023’te bu 6’lı masanın şu anda içine düştüğü durumu hep birlikte görüyoruz. Bunların herhangi bir şeyde uzlaşması mümkün değil. Dertleri memleket meseleleri, vatandaşların problemleri değil. Dertleri, projeleri, düşünceleri acaba Recep Tayyip Erdoğan’ı nasıl indirebiliriz.”