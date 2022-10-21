CHP'nin asgari ücret teklifi belli oldu

Herkesin son dönemde en sık sorduğu soru; “Asgari ücret ne kadar olacak?” Asgari ücret zammına dair bir süredir pek çok rakam telaffuz ediliyor. 7500 TL’den 9000 TL’ye kadar yeni asgari ücret için çok sayıda tahmin ortaya atılırken bu kez CHP tarafından bir ses yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarla 'Telafi sözümüzü yerine getireceğiz' açıklaması vatandaşları heyecanlandırıyor.

Diğer yandan ise CHP yine her gelişmede olduğu gibi asgari ücret konusunda da kendine bir pay çıkarmayı sürdürüyor.

KRT TV’de Elif Doğan Şentürk’ün sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, 2023 asgari ücret ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuşoğlu, konuşmasında CHP'nin asgari ücret talebine ilişkin o sınırı duyurdu.

Asgari ücrete ilişkin konuşan Kuşoğlu "10 bin liranın altında olmaması lazım." dedi.

Asgari ücret ne kadar zamlanmıştı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuştu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükselmişti.