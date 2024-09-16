CHP’nin artistik atamalarla başı dertte! Adaleti böyle yerle bir ediyorlar

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü, CHP’nin istisnai kadrolarla yaptığı sınavsız atamaları sert bir dille eleştirdi. Ünlü, bu atamaların toplumda adalet duygusunu zedelediğini ve liyakatsizliği yaygınlaştırdığını belirtti. Etimesgut Belediyesi’nde yapılan "artistik" atamaların kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığını gösterdiğini ifade eden Ünlü, bu durumun CHP’nin kariyer ve liyakat söylemleriyle çeliştiğini kaydetti. Ahmet Ünlü, sınavsız atamaların ülkenin başına bela olduğunu söylediği yazısında şunları dile getirdi:

"Bu köşeyi takip edenler istisnai kadrolarla yani sınavsız atamalarla ilgili yazdıklarımı bilirler. Toplumda adalet duygusunu yerle bir eden sınavsız atamalar bu Ülkenin başının belası haline gelmiştir. Kariyer ve liyakati dilinden düşürmeyen CHP’nin son dönemde belediyelerde ayyuka çıkan sınavsız atamaları ve bu atamaları savunma tarzları üzerinde durmaya çalışacağız.

Etimesgut Belediye iştirakine yapılan artistik atamalar

Etimesgut Belediyesinin Meclis toplantısının sosyal medyadan yayımlanan bölümünde Başkan Erdal Beşikçioğlu’na Belediyenin iştirakine yapılan yönetim kurulu atamaları ile belediye başkan yardımcısının eşinin sınavsız özel kalem müdürü yapılması yazılı önerge ile soruluyor. Önerge Mecliste açıktan okutuluyor. Sonrasında da AK Parti Etimesgut Grup Başkanvekili olan Avukat Uğur Çağlar Mecliste konuyla ilgili konuşma yapıyor.

Sıklıkla Belediye Başkanı Beşikçioğlu AK Parti Etimesgut Grup Başkanvekili olan Avukat Uğur Çağlar’ın sözlerini kesiyor. Film sahnelerinden hatırlarda kalan Beşikçioğlu figüründe nezaketin ve tahammülün ise kırıntısı dahi yok.

Başkan Erdal Beşikçioğlu ile AK Parti Etimesgut Meclis Üyesi ve aynı zamanda AK Parti Etimesgut Grup Başkanvekili olan Avukat Uğur Çağlar arasında sert tartışmalar yaşandı. Nazik Başkan’ın AK Parti Etimesgut Grup Başkanvekili olan Avukat Uğur Çağlar’ın sık sık sözünü kesmesi ve sert ifadeler kullanması dikkatlerden kaçmadı. Belediye Başkanının açıklamada zorlanması ve geçmiş yönetimdeki liyakatsizlikleri gündeme getirmesi ortamı daha da gerdi. Hatta Beşikçioğlu’nun zabıtalara Başkan Vekili Çağlar’ı meclis dışına atması için talimat vermesi ise tam bir nezaketsizlik ve kabalık örneğidir. Kafalardaki demokrasi anlayışı buysa yandık demektir.

Bir de Vali filmindeki ilkeli kişinin stüdyo sahnesi dışında bürokrasinin ilkesizliğine kısa sürede alıştığı ve o yoldan uygun adım yürüdüğü anlaşılıyor. Demek ki gerçek hayatla film stüdyosundaki hayat farklıymış.

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Etimesgut Meclis Üyesi ve aynı zamanda AK Parti Etimesgut Grup Başkanvekili olan Avukat Uğur Çağlar; Etimesgut Belediyesi’nin iştiraklerinden birisinin daha iyi çalışsın, performansı artsın diye AŞ’ye çevireceklerini söylediler ve meclisten geçirdiler. Meğer amaç vatandaşa hizmet yerine yandaşa hizmetmiş.” ifadesini kullandı.

Bu AŞ’nin yönetim kuruluna atananların hiçbirisinin Ankarayla bağlantısının olmaması dikkat çekiyor. Yapılan atamalar şu şekilde;

1- Bahri Bellek İstanbul Bakırköy’de ikamet ediyor. Ayrıca bu kişi belediye başkan yardımcısı.

2- İbrahim Sönmez, Başkan’ın tatbikat sahnesinde yönetmeni, çalışma arkadaşı.

3- Seyfi Gedik, Tunceli’den CHP belediye başkan adayı olup seçilememiş bir isim.

4- Bahadır Çağrı Kekevi Tekirdağ Süleymanpaşa’da ikamet ediyor.

5- Songül Bal. CHP ilçe yöneticisi.

AK Parti Etimesgut Grup Başkanvekili olan Avukat Uğur Çağlar yapılan atamaların liyakat açısından şirket yönetimiyle alakasının olmadığını ifade etti.

Çağlar, “böyle bir kadro oluşturulmuş. Bunlar Ticari Sicil Gazetesi’nde yayınlandı. Bunlara yetki verildi. Biz de bunu sorduk. Dedik ya liyakat esasınız bu mu. Hani ‘Vatandaşın parasını vatandaşa harcayacağız’ dediniz. Peki vatandaşın parasını harcayacağınız bu işle ilgili bu arkadaşlara ne kadar ücret ödüyorsunuz. Bu soruyu basın yoluyla sorduk. Cevabını bekliyoruz.” ifadesini kullandı."