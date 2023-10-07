CHP'nin anketçisi AK Parti'den randevu istemiş!

Mayıs ayındaki seçim sonrası sessizliğe bürünen CHP yandaşı anket firmaları, gelecek sene yapılacak yerel seçimler öncesinde tekrar sahaya çıkmaya başladı.

AÇIKA ARA FARKLA KAZANIYOR DİYE LANSE EDİLDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' çağrılarına kulak tıkaması ve koltuğunu bırakmaması nedeniyle parti tabanında yaşanan büyük kopuşu tolere etmek isteyen CHP Genel Merkezi, 'CHP'nin anketçisi' olarak bilinen ORC Araştırma aracılığıyla operasyona başladı.Kılıçdaroğlu'nu 'kesin galip' ilan eden ORC, son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin adayını açık ara farkla kazanıyor şeklinde lanse etti.

RANDEVU İSTEMİŞ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, katıldığı canlı yayınında, kendisinden 'iki kat fazla oy alacağı' öne sürülen sözde ankete ilişkin konuşup Pösteki'nin ipliğini pazara çıkardı.ORC'nin Genel Müdürü Pösteki, mayıs ayındaki seçimde Kılıçdaroğlu'nu galip ilan ettiği paylaşımında, "İtibarımız satılık değildir" ifadelerini kullanmıştı. Pösteki'nin kendisine ulaşarak görüşme talebinde bulunduğunu belirten Aktaş, "Bu anketi ben de gördüm. Bu anket firmasının sahibi bana bir mesaj attı. Görüşmek istiyorum bir anketimiz var dedi. Sildim attım, geçmişte de yaşadığımız bazı olaylar var." dedi.

"YAPILANLAR MANİPÜLASYON"

Anketlere saygı duyduğunu fakat yapılanların manipülasyon olduğunu ifade eden Aktaş, "Ben de ciddi anketler yaptırırım. Hizmet bazlı anket, mahalle, ilçe bazlı öncelikler ve çalışmalarla alakalı. Sahayı tararız devamlı." diyerek söz konusu oranları yalanladı.

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