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Gündem CHP'nin anket oyunu! Her seçim öncesi aynı manipülasyon
Gündem

CHP'nin anket oyunu! Her seçim öncesi aynı manipülasyon

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kalırken CHP, şimdiden anket oyunlarına başladı. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik servis edilen anket sonuçları, akıllara 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi muhalif medya Halk TV'de yapılan yayınları getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 10:39:00 -
CHP'nin anket oyunu! Her seçim öncesi aynı manipülasyon

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında seçim kararını imzaladı. Bu karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yaklaşan seçimler öncesi anket çalışmaları devam ederken muhalafetin algı operasyonu yaptığı ortaya çıktı.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ana muhalefet partisi tarafından yalan haber ve yalan anket sonuçları medyaya servis edilmeye başlandı.

Her seçim öncesi benzer algı operasyonlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devireceği öne sürülüyor ancak sonunda hüsarana uğruyorlar.

Muhalefetin yayın organı olarak bilinen Halk TV'de katıldığı bir programda Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici'nin yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı görüntülerde, 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında seçimlere giren Muharrem İnce'nin yüzde 53 ile Cumhurbaşkanı seçileceği iddia ediliyor. Murat Gezici'nin elindeki anket sonuçlarına dayandırdığı verilere kullandığı ifadeler ise şöyle:

''16-17 Haziran tarihlerinde yaptığımız araştırmaya göre Sayın Erdoğan kaybedecek. İlk turda Cumhurbaşkanlığı seçimini hiçbir aday kazanamıyor. İkinci tura kalan seçimde yani 8 Temmuz'da Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz.''


TEPKİLER ÇIĞ GİBİ


Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası pek çok kullanıcıdan tepki geldi. Tepkilerden bazıları ise şöyle oldu:

Bu tür algılarla sadece kendi kitleleri kandırır bunlar artık gerçekleri görüyor yemezler

Zavallılar sahtekarlar

İyi hatırlatma... Sahtekarlık yap, kitleni kandır, sonra da bunlar şizofren

Gezici kafası ya! Adam 1mm beyinde değişiklik yapmaz mı hala aynı yerde

Anketler onların hayalleri, üzmeyin

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