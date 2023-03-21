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Medya CHP'nin amigosu İsmail Saymaz'dan bomba "HDP" iddiası! Bunu yapacaklar
Medya

CHP'nin amigosu İsmail Saymaz'dan bomba "HDP" iddiası! Bunu yapacaklar

CHP'nin arka bahçesi Halk TV'nin yazarı İsmail Saymaz, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP’nin, Millet İttifakı’nın ortak adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemek için aday çıkarmayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 13:19:00 -
CHP'nin amigosu İsmail Saymaz'dan bomba "HDP" iddiası! Bunu yapacaklar

CHP'nin arka bahçesi Halk TV'nin yazarı İsmail Saymaz, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP’nin, Millet İttifakı’nın ortak adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemek için aday çıkarmayacağını belirtti. 

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin HDP'de olumlu karşılandığını ifade eden Saymaz, şunları kaydetti:

"HDP, Kılıçdaroğlu’na 'Kurullarımıza danışıp karar vereceğiz' dese de eğilimini ortaya koymuş görünüyor.

HDP’de iki ihtimal tartışılıyor.
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Ya aday göstermeyerek, üstü kapalı şekilde…

Ya da 'Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz' diyerek, açıkça destek verilecek.

Her halükarda HDP aday çıkarmayacak.

HDP, bugün kurullarıyla, ardından Emek ve Özgürlük İttifakı ile görüşerek, kararını netleştirecek. Yarın saat 11’de Ankara’da Dünya Ticaret Merkezinde yapacağı toplantıyla Kılıçdaroğlu’na destek açıklayacak.

Bu arada, Emek ve Özgürlük İttifakı’na Sol Parti’nin katılması bekleniyor. Sol Parti de Kılıçdaroğlu’nu destekliyor."

 

 

 

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