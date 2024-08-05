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Gündem CHP’nin amblemi değişiyor! Özgür Özel açıkladı: İşte CHP’nin yeni amblemi
Gündem

CHP’nin amblemi değişiyor! Özgür Özel açıkladı: İşte CHP’nin yeni amblemi

Yeniakit Publisher
2024-08-05 12:52:00 -

CHP'nin Kadın Kolları Kurultayı'nda konuşan Özgür Özel, parti logosunda bulunan altı oktan devletçiliği temsil eden okun rengini değiştirmek istediğini açıkladı. Özel, "Devletçilik okunun yarısını yeşile, diğer yarısını mora boyayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün ATO Congresium'da gerçekleştirilen CHP Olağan Kadın Kolları Kurultayı'na katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı.

CHP Lideri Özel, partinin logosunda bulunan altı oktan devletçilik ilkesini temsil eden okun rengini değiştirmek istediklerini söyledi.

 

Özgür Özel'in ifadesine göre işte CHP'nin yeni amblemi
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'YARISI YEŞİLE DİĞER YARISI İSE MORA'

Özel, devletçilik okunun çevre ve kadın-erkek eşitliğine vurgu yaparak yarısının yeşile yarısının da mora boyanacağını aktardı.

Eşit temsiliyet vurgusu yapan Özel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

 

CHP’nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu, o program kurultayına katacağımız çevreci, doğa dostu ve sürdürülebilir kalkınmaya inanan projeler ve kadın erkek eşitliğine yönelik olan net tutumumuzla geldiğimizde bu devleti nasıl yöneteceğimizi söylerken devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız. Eşit temsili bu partiye de bu ülkeye de biz getireceğiz.

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