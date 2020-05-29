CHP’nin Ali Şükrü kini hortladı!

Cumhuriyet döneminin ilk şehid milletvekili Ali Şükrü Bey’in isminin memleketi Trabzon’da, yerel seçimde AK Parti’den CHP’ye geçen Beşikdüzü Belediyesi tarafından İlçe Kültür Merkezi’nden silinmesine büyük tepki yağdı.

l Skandal icraata tepki gösteren AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Salih Cora, “Ali Şükrü Bey hemşehrimizdir. İsminin bir merkezde yaşatılması aziz hatırasına saygının bir gereğidir. Tabela aynı yere takılmalı ve bu tartışma daha fazla uzatılmamalıdır” diye konuştu.

AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, “Hatanın ivedilikle düzeltilmesini bekliyoruz” derken, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, “Bu skandala kim sebep olduysa iki elimiz yakasındadır. Ali Şükrü Bey ismi gönlümüzde her zaman yaşayacak ve nesiller boyu yaşatılacaktır” ifadelerini kullandı.

Yakın tarihin en önemli şahsiyetleri arasında yer alan, Osmanlı Mebusan Meclis’inde vekillik yapan, İstiklal Harbi’nde büyük kahramanlıklar gösteren, basın camiasına damga vuran ve cumhuriyet döneminin 1. Meclisi’nde Trabzon Mebusu olarak yer alan; 1923 yılında Çankaya bahçesinde şehit edilen Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey’in ismine bile tahammül edilemiyor. CHP’li Beşikdüzü Belediyesi’nin 97 yıl önceki gibi esrarengiz bir işlemle Ali Şükrü Bey Kültür Merkezi’nin ismini değiştirmesine her kesiminden tepki yükseliyor...

Trabzon’un mirasıdır

Akit’e konuşan AK Parti Beşikdüzü İlçe Başkanı Ahmet Gören, şunları kaydetti: “Ali Şükrü Bey ilçemizin ve Trabzon’un bir değeridir. İsmi kültür merkezinde ilelebet yaşamalıdır. Adını yaşatmak için Kültür Merkezi’ne ismini vermiştik. Ancak karşılaştığımız tabloda isminin oradan indirildiğini gördük. Bu tabelayı belediye mi indirdi yoksa oradaki işletmeciler mi indirdi, bu yönde muhatap bilemedik. Ama oklar belediyeyi gösteriyor. Bizim beklentimiz Ali Şükrü Bey isminin tarihi miras olarak kültür merkezinde yaşatılmasını istiyoruz. Bu meselenin takipçisi olacak, ne gerekirse yapacağız.”

Vesayetçi anlayışa karşıyız

Özgür-Der Eynesil Şube Başkanı Şükrü Uzun da şunları dile getirdi: “CHP’li Beşikdüzü Belediyesi’ni bu tavrından vazgeçmeye davet ediyoruz. Bir an önce Ali Şükrü Bey Kültür Merkezi’nin ismine tekrar kavuşmasını bekliyoruz. 27 Mayıs Kemalist askeri darbenin lanetlendigi bu dönemde Lozan görüşmeleri öncesi Tek Adam uygulamalarına karşı çıkan muvahhid kişilik olan Ali Şükrü Bey, cumhuriyet tarihinin ilk siyasi cinayetine kurban gitmiş, meclise ilk darbe gerçekleşmiştir. Vesayetçi, darbeci ve jakoben anlayışın temsilcisi CHP’li Beşikdüzü Belediyesi’nin bu uygulamasından vazgeçmesini talep ediyor, kültür merkezinin isminin tekrar eski haline dönüştürülmesini istiyoruz.”

İsmi etrafında kenetlenelim

Yazar Bahadır Kurbanoğlu ise şunları söyledi: “Ali Şükrü Bey’in şehadetinin üzerinden tam 97 yıl geçti. Sonrasında o çok sesli Meclis feshedildi. Yerine bir nevi ‘atanmışlar’dan oluşan bir Meclis kuruldu. Süreci yönetenlerin ‘Bir harbin içinde olunduğu, beka mücadelesi verildiği, yaşananların büyütülmemesi gerektiği’ mealindeki savunularına karşı ikinci grup vekillerin verdiği tarihi cevap, ‘Adalet ve hukuk yoksa beka da yoktur!’ olmuştur, bu manidardır. Ali Şükrü Bey o dönemden bugüne çok önemli bir vizyon sunuyor. Onun ismini kaldırmak yerine, onun değerleri etrafında kenetlenmeliyiz.”

İki elimiz yakanızda olacak!

İşte diğer tepkiler... AK Parti Trabzon Milletvekili Avukat Salih Cora: “Ali Şükrü Bey hemşehrimizdir. Hassasiyetimizin dikkate alınarak tabelanın aynı yere takılması ve bu tartışmanın daha fazla uzamamasını temenni ederim.” AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta: “Sorumluları göreve davet ediyor, hatanın ivedilikle düzeltilmesini bekliyoruz.” AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar: “Ali Şükrü Bey’in isminin belediyeye ait Kültür Merkezinden indirilmesine kim sebep olduysa iki elimiz yakasında olacaktır. Ali Şükrü Bey ismi gönlümüzde her zaman yaşayacak ve nesiller boyu yaşatılacaktır.” MHP’li Beşikdüzü Meclis Üyesi Önder Öztürk: “Ali Şükrü Bey’in isminin orada yaşatılmasını istiyoruz. Manevi mirası bir yana, Sayın Cumhurbaşkanımızın özel önem verdiği bir şahsiyet olduğunu biliyoruz.”

Kabri başında anma ve açıklama

Ali Şükrü Bey’in aziz hatırasına yönelik saygısızlığa tepki göstermek için şehidin kabri başında bir araya gelen Ali Şükrü Bey Derneği, Özgür-Der, Trabzon İHH ve birçok STK, “Trabzon Sivil İnisiyatif Grubu” adına yaptıkları açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: “Ali Şükrü Bey’in aziz hatırası hiçbir siyasi hesaplaşmanın mecraı ve mercii değildir. Ali Şükrü Bey bir tarih ve adanmışlığın sembolüdür. Bu kıymetli isme sahip çıkmak Trabzonlu Müslümanlar için bir tarihi vazifedir. Umulur ki CHP Beşikdüzü Belediyesi bu yanlış karardan bir an evvel döner. Sürecin takipçisi olacağımızı arz ederiz.”