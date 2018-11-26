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CHP'nin Akşener'den sakladığı 5 il!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yapılan görüşmelerde 9 büyükşehir üzerinde çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun "garanti" gözüyle baktığı illeri masanın dışında tuttuğu da ortaya çıktı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 08:57
CHP'nin Akşener'den sakladığı 5 il!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da İYİ Parti adayının gösterilmesini istediğini söyledi. Akşener, İstanbul ve İzmir'de ise CHP'nin adayının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

CHP 5 büyükşehire İyi Parti'yi yaklaştırmıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP ile yaptıkları yerel seçim görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Akşener, "CHP 14 büyükşehirden İzmir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Balıkesir'i masaya getirmek istemiyor. Geriye 9 il kalıyor. Üzerinde çalışacağımız işte bu 9 büyükşehirdir" dedi.

Mansur Yavaş kimden aday olacak krizi

"İstanbul ve Ankara'da hakkaniyetli bir çözüm bulmamız gerekiyor" diyen Akşener, Mansur Yavaş'ın Ankara adaylığı hakkında şunları söyledi:

"Mansur Bey'le ben hiç görüşmedim. Arkadaşlardan gidip gelenler var. Daha önce de söylemiştim; Mansur Bey bizden aday olmayı tercih ederse memnun olurum. Ancak kamuoyuna yaptığı açıklamalara bakılırsa Mansur Bey'in öncelikli tercihinin CHP olduğu anlaşılıyor. Bakalım görüşmelerde nasıl bir noktaya varılacak."

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 08:57
  1. Tekirdağ
  2. Muğla
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Balıkesir
  6. Aydın
  7. Ankara
  8. Meral Akşener
  9. Kemal Kılıçdaroğlu
  10. CHP
  11. İYİ Parti

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