CHP'nin adaylığını iptal ettiği Uygar Yıldırım: Alevi inancında gasp etmek yoktur!
CHP Çiğli Belediye Başkanı adayı olarak gösterilip sonra adaylığı geri çekilen Uygar Yıldırım, "Ben de Aleviyim. Alevi inancında adaylık gasp etmek yoktur" dedi.
CHP Genel Merkezi, 29 Ocak'ta Çiğli Belediye Başkanı adayı olarak belirlediği Uygar Yıldırım'ı, parti tabanından gelen tepkilerin ardından geri çekip Onur Emrah Yıldız' aday yaptı.
Yıldırım, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yaşanan süreci anlatarak parti tüzüğünde "Yeniden değerlendirilmek üzere" gerekçesiyle aday eleme yönteminin olmadığını söyledi.
'Alevi inancında gasp etmek yoktur'
Adaylığına tepki olmadığını öne süren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"Adaylığım, MYK, PM ve sayın Genel Başkanımız tarafından ilan edilmişken bu kararı tanımadığını sözlü ve yazılı olarak açıklayan CHP Çiğli İlçe Başkanı hangi cüretle alınan kararı tanımamaktadır. Bu bir parti suçu değil midir? Adaylığımı müdahale etmek ve kendi adaylarını kabul ettirmek için Genel Merkezi'mize gelenler Alevi kurum temsilcileri midir, İzmir belediyelerinde bankamatik memurluğundan aday belirlemeye terfi edenler mi? Adaylığım hukuksuz ve parti etiğine aykırı bir şekilde iptal edilerek Onur Emrah Yıldız denen şahsa verilmiştir. Ben de Aleviyim. Alevi inancında adaylık gasp etmek yoktur"
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