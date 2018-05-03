'CHP’nin adayı'nın bomba Bilderberg detayı! 'Son sözü Bilderbergçiler söyleyecekse...'

yeniakit.com.tr Türkiye 24 Haziran’da erken seçime gidiyor. Türkiye’nin vakit kaybetmeden büyümeye ve gelişmeye devam edebilmesi için erkene alınan seçimler CHP ve yancılarının elini ayağına doladı.

İLHAN KESİCİ ADAY OLABİLİR

Kılıçdaroğlu’nun aday tanımına en uygun isim olarak görülen İlhan Kesici, son zamanlarda genel başkanıyla beraber sahaya inmeye başlayınca, partisinin cumhurbaşkanı adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MASONLARIN TOPLANTISINA KATILMIŞTI

Masonların o yılki siyasi kararları aldığı iddia edilen, nelerin konuşulduğu sır gibi saklanan Bilderberg toplantılarının müdavimi olan CHP, temsilci olarak İlhan Kesici’yi göndermişti.

2015 senesindeki Bilderberg toplantısında AK Parti’den kimse çağrılmamıştı. Bununla birlikte toplantıya CHP’den Selin Sayek Böke ve İlhan Kesici katılmıştı.

CHP'NİN POTANSİYEL ADAYI BU İKİ İSİMDEN BİRİSİ OLACAK

Yeni Akit yazarlarından Zekeriya Say, paylaştığı arşiv görüntüsünün altına, "Eğer son sözü Bilderbergçiler söyleyecekse, CHP'nin potansiyel adayı bu iki isimden biri olacak.." notunu düştü.