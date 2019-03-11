CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık! CHP'nin Balıkesir ErdekAdayı Hüseyin Sarı büyük bir rezalet örneği sergiledi. Sarı konuşması sırasında Fatih suresini okumaya başladı ancak sureyi tamamlamayarak kendince Kur'an ayetleriyle alay etmeye kalkıştı.

Milletin değerlerine uzak CHP zihniyeti kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. CHP'nin Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sarı, halka hitap ederken Fatiha Suresi'ni bildiğini göstermeye çalışırken söyledikleri ile skandal bir açıklamaya imza attı. Kur'an'a büyük saygısızlık CHP adayı Hüseyin Sarı, Fatiha Suresi'nin ilk ayetlerini okumaya başlayıp "Amin deyin yeter bu kadar uzatmayalım" diyerek adeta alay eder bir davranış sergiledi.

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