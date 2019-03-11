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CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!

CHP'nin Balıkesir ErdekAdayı Hüseyin Sarı büyük bir rezalet örneği sergiledi. Sarı konuşması sırasında Fatih suresini okumaya başladı ancak sureyi tamamlamayarak kendince Kur'an ayetleriyle alay etmeye kalkıştı.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:24

Milletin değerlerine uzak CHP zihniyeti kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. CHP'nin Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sarı, halka hitap ederken Fatiha Suresi'ni bildiğini göstermeye çalışırken söyledikleri ile skandal bir açıklamaya imza attı.

Kur'an'a büyük saygısızlık

CHP adayı Hüseyin Sarı, Fatiha Suresi'nin ilk ayetlerini okumaya başlayıp "Amin deyin yeter bu kadar uzatmayalım" diyerek adeta alay eder bir davranış sergiledi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:24
  1. Hüseyin Sarı
  2. Balıkesir
  3. Erdek
  4. CHP
  5. Fatiha Suresi

YORUM YAZ

  • Kayı Boyu IYIKayı Boyu IYI35 dk önce
    işte her zamanki cehapezihniyeti. bu zillet zihniyetinden değil bu ülkeye, kendilerine bile bir fayda gelmez. gelmez de anlayan kim. hala dikine di ki ne, sürüne sü rü ne yol almaya çalışırlar. Allah (c.c) ne ederse güzel eyler. aminnnnn.
  • yyyy36 dk önce
    edremit akçay olayı sayfalarınızda neden yok. sizce önemli değilmi.
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ41 dk önce
    NE VARKİ BUNDA. GAYET NORMAL ŞEKİLDE AMİN DEYİN DEMİŞ. HİCTE ALAY ETME YOK.ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAMAYIN BENCE ARKADAŞLAR :))
  • ........49 dk önce
    İp-chdpkk sandığa gömüleceğini anlayınca gerçek yüzleri ortaya çıktı.
  • aliali50 dk önce
    ne biliyorsunuz belkide içinden tamamladı bu kadarda seviyesiz haberler yapmayın yeter artık ya ekonomi konuşun vatandaş açlıktan nasıl kurtulur onu yazın tartışın biz kimin ne olduğunu zaten biliyoruz en azından tunceli ovacık belediye başkanı gibi olabilirmi diğer belediye başkanları onları tartışalım lütfen o kusa ne olur okumasa ne olur kul hakkına girenleri tartışlalım lütfen o adamın duasının yarım kalması Allah ile onun arasında size ne yaw
  • bekirbekir52 dk önce
    Bu chp ve elemanları su katılmamış din düşmanlarıdır.

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