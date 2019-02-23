CHP’nin adayı Sandal’a derneklerden tam destek

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Bayraklı’da faaliyet gösteren 250 dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldi. Sandal, dernek ve kuruluşlardan, Bayraklı’yı birlikte büyütmek için destek istedi, üyelerden ise Sandal’a tam destek geldi.

Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi’nde gerçekleşen buluşmada CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, 50 dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldi. Serdar Sandal, burada bir araya geldiği kişilerden Bayraklı’yı büyütmek için destek istedi. Sandal, "Bütün derdimiz Bayraklı’da herkes iyi olsun. Herkesin ekmeği olsun, olanların da ekmeği büyüsün" diye konuştu. Dernek başkanlarından neden destek istediğini da anlatan Sandal, "Yeni ve temiz bir sayfa açacağız, hep beraber yürüyeceğiz. Bu noktada siz derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının bizlere destek olmasını istiyoruz. Bu desteği okula gidemeyen çocuklar için istiyorum, işe mahkum edilen çocuklar adına istiyorum. Yatağa aç giren insanlar adına istiyorum. Kentin kimliği adına istiyorum. Herkesin kendi öz kimliği ile benliği ile ayakta dimdik durması adına istiyorum. Bir hoşgörü kenti adına istiyorum" diye konuştu. Sandal’ın, "Peki siz bu desteği verecek misiniz?" sorusuna ise dernek başkanları alkışlarla yanıt verdi.

Bayraklı’da faaliyetler yürüten dernek ve STK’lar arasında hiçbir ayrım yapılmayacağına da dikkat çeken Sandal, "Derneklerimizin dertlerine tasalarına eşit bakacağız. Herhangi bir derneğe, derneğin vasfı ne olursa olsun pozitif ayrımcılık yapmayacağız, tüm derneklerimize eşit olacağız" diye konuştu.

Bayraklı’da tüm vatandaşlara hak, hukuk ve adaletin sağlanacağını belirten Sandal, Bayraklı’da yaşayan tüm kentlilerin belediyeden eşit hizmet almasını sağlayacaklarını, insanlar arasında ayrım yapılmayacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Herkesle barışık olacağız. Büyükşehir belediyemizle de barışık olacağız, kamuyla da barışık olacağız. Bizim varlık nedenimiz halka hizmet etmek. Bu hizmeti yaparken de kendi egomuzu, kendi gururumuzu bir tarafa bırakıp, hizmet ettiğimizi asla unutmayacağız. Temel bakış açımız bu."