CHP'nin adayı olarak kendisini tarif etmişti... Yıkıldı!

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin adaylığı neredeyse kesinleşti. Tebrikleri kabul eden ve CHP grup toplantısı öncesi salonda alkışlarla karşılanan İnce, heyecanlı görünüyordu.

Aday olması muhtemel isimlerden olan Özgür Özel ise İnce'nin adaylığının kesinleşmesiyle, "Erdoğan'ı çıldırtacak aday" diyerek kendini kastettiği cümleleri yuttu. Özgür Özel'in üzüntüsü yüzüne yansıdı.

"ACELE ETMEYİN" DEDİ

Muharrem İnce, kendisinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialara ilişkin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

KESİCİ "ADAYIMIZ MUHARREM İNCE" DEMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." açıklamasını yaptı.

"DUYDUĞUM KADARIYLA İNCE ADAY OLACAK"

İlhan Kesici de basın mensuplarının soruları üzerine, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." yanıtını verdi.