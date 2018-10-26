CHP'nin adayı HDP sever çıktı!
CHP'nin 'Kesinleşen 105 aday' listesinde yer alan Rize'nin Fındıklı İlçesi'ne aday olarak gösterdiği Ercüment Çervatoğlu'nun HDP paylaşımları ortaya çıktı.26 Ekim 2018 Cuma 11:12
CHP Parti Meclisi'nde Rize'nin Fındıklı İlçe Belediye Başkan adayı olarak onaylanan Ercüment Çervatoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı HDP'yi öven paylaşımları tepki çekti.
KESİNLEŞEN ADAY İSİMLERİNDEN BİRİ
Selahattin Demirtaş, PYD terör örgütü elebaşlarından Müslim">Salih Müslim, Leyla Zana ve PKK'ya yakın yayın organlarının haberlerini paylaşan Çercatoğlu'nun ismi, CHP'nin geçtiğimiz günlerde açıklanan "Kesinleşen 105 aday" listesinde yer alıyor.
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