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CHP'nin aday trafiği borsayı geçti

Muhalifler arasındaki ittifak tartışmaları devam ederken CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için kimi aday göstereceği merak ediliyor. Son gelen kulis bilgilerine göre CHP'de Muharrem İnce, İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen ve Abdüllatif Şener isimleri adaylık için yarışıyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:14
CHP'nin aday trafiği borsayı geçti

Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirleme sürecinin sonuna gelinirken CHP adayı hala kesinlik kazanmış değil. Aday ol çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde anket üzerine anket yaptırsada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkaracak adayı henüz bulamadı.

CHP içinden aldığımız bilgilere göre partide şu dört isim üzerinde duruluyor; Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşenve Abdüllatif Şener.

TABAN MUHARREM İNCE DİYOR

Yine parti içinden aldığımız bilgilere göre CHP'li isimler Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin adaylığını istiyor. Dört isim arasından taban arasında istenmeyen isim ise Abdüllatif Şener oldu.

KOLTUK KORUMA REFLEKSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce'nin adaylığından yana. Bunun nedeni ise İnce'nin parti içi muhalefetin en güçlü ismi olması. Böylece Kılıçdaroğlu 24 Haziran’da meydana gelebilecek başarısızlığın faturasını tek başına üstlenmeyecek ve en büyük rakibini egale etmiş olacak.

YARIN AÇIKLANACAK

CHP daha önce yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs Cuma günü açıklayacaklarını duyurmuştu. Son 24 saate girerken Muharrem İnce ismi ön planda gözüküyor ama CHP bu belli olmaz.

Türkiye Haber Merkezi

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 13:14
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. Eskişehir
  4. Muharrem İnce
  5. İlhan Kesici
  6. Yılmaz Büyükerşen
  7. Abdüllatif Şener
  8. Kemal Kılıçdaroğlu

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