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CHP’nin aday tanıtım toplantısında skandal! Maaş soran işçiyi salondan attılar

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bazı belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantıda CHP’li bir belediye işçisi, “Hani Kılıçdaroğlu 2 bin 200 lira verecekti! Nerede bu!” diye isyan edince salondan atıldı.

15 Ocak 2019 Salı 18:30

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ve bazı belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantıda CHP’li bir belediye işçisi, “Hani Kılıçdaroğlu 2 bin 200 lira verecekti! Nerede bu!” diye isyan etti.

CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluAnkara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş ve bazı belediye başkan adaylarını tanıttı.

Toplantıda, CHP’li bir belediye işçisi, “Hani Kılıçdaroğlu 2 bin 200 lira verecekti! Nerede bu!” diye isyan etti. Duruma tepki gösteren işçi, görevliler tarafından zorla salondan çıkartıldı. Toplantının düzenlendiği ATO Congresium girişinde CHP’li bir belediye işçisi Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

“Bin 600 lira ne demek! Hani Kılıçdaroğlu 2 bin 200 lira verecekti! Nerede bu!” diye isyan eden işçi, görevliler tarafından zorla salondan çıkartıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:30
  1. Ankara
  2. CHP
  3. aday tanıtım toplantısı

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  • ahmetahmet31 dk önce
    haber diye verdiğiniz provokatör... işçi maaşları çalışılan aya verilir yani o maaşı şubat başı alacak tabi olayı proveke et... Aynısını sorsana iktidar tanıtımında.. sana dünyanın kaç bucak olduğunu göstersinler.... adam zamlara takılmamış zoraki 2000 tl asgari ücrete takılmamış CHP nin belediyesinden alacağı 2200 tl asgari ücrete takılmış... hakikaten ALLAH akıl dağıtırken bunlar nerede dolaşıyormuş...umarım yayınlanır

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