CHP'nin ABD işbirlikçiliği bir kez daha tescillendi! Törenle Burger King açtılar
Türkiye'nin bağımsız politikalarına karşı çıkan CHP, bu kez ABD'nin Türkiye'deki temsilcisi Burger King'in bayisini açtı.04 Eylül 2019 Çarşamba 20:49
yeniakit.com.tr
ABD'nin Türkiye'nin bağımsız politikalarına karşı tepkisine destek veren CHP, ABD temsilcisi Burger King'in bayiliğinin açılışını ise kaçırmıyor.
CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ABD'li şirket Burger King'in bayisinin açılışını kurdele keserek açtı. CHP'li başkan, sosyal medyadan açılış törenlerine ait görüntüleri "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.
Kılıçdaroğlu da S-400'ün alınmasına karşı çıkmıştı
ABD ile aynı dili kullanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dün Habertürk'te S-400'ün alınmasına karşı çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, "S-400'ün neden aldığımızı hala anlamadım" şeklindeki açıkmasıyla 'dış politika'daki konumunu açık etmişti.
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