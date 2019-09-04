CHP'nin ABD işbirlikçiliği bir kez daha tescillendi! Törenle Burger King açtılar Türkiye'nin bağımsız politikalarına karşı çıkan CHP, bu kez ABD'nin Türkiye'deki temsilcisi Burger King'in bayisini açtı.

yeniakit.com.tr ABD'nin Türkiye'nin bağımsız politikalarına karşı tepkisine destek veren CHP, ABD temsilcisi Burger King'in bayiliğinin açılışını ise kaçırmıyor. CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ABD'li şirket Burger King'in bayisinin açılışını kurdele keserek açtı. CHP'li başkan, sosyal medyadan açılış törenlerine ait görüntüleri "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı. Kılıçdaroğlu da S-400'ün alınmasına karşı çıkmıştı ABD ile aynı dili kullanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dün Habertürk'te S-400'ün alınmasına karşı çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, "S-400'ün neden aldığımızı hala anlamadım" şeklindeki açıkmasıyla 'dış politika'daki konumunu açık etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.