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CHP'nin 71 belediye başkan adayı belli oldu

CHP'de bugün yapılan MYK ve PM toplantılarında 71 belediye başkan adayı belirlendi. CHP'nin bugün açıklanan adaylarla birlikte toplamda 902 belediye başkan adayı belli oldu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 23:51
CHP'nin 71 belediye başkan adayı belli oldu

CHP'nin yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor.

Önce CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında gerçekleşti. Ardından MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen isimler Parti Meclisi'nin onayına sunuldu. Toplantıların ardından belirlenen isimleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıkladı.

CHP'nin belirlenen 71 adayının isimleri şöyle:

1    Adana    Seyhan    Akif Kemal Akay    Chp Belediyesi
2    Adana    Yüreğir    Kamuran Karaca
3    Afyonkarahisar    Hocalar    Veli Aydoğmuş
4    Afyonkarahisar    İhsaniye    Gazlıgöl    Muhammer Dede
5    Afyonkarahisar    İhsaniye    Kayıhan    Kadir Temiz
6    Afyonkarahisar    İhsaniye    Yaylabağı    Ramazan Tetik
7    Ankara    Ayaş    Ali Başkaraağaç
8    Ankara    Haymana    Hacı Aysu
9    Ankara    Çubuk    Can Kaderoğlu
10    Antalya    Akseki    Erdoğan Erdoğan
11    Bilecik    Merkez    Bayırköy    Hüseyin Kaygısız
12    Bilecik    Merkez    Vezirhan    Ercan Öztürk
13    Bolu    Göynük    Necdet Yıldıran
14    Bursa    Yıldırım    Özgür Erdursun
15    Erzincan    Tercan    Kargın    Esra Polat
16    Erzurum    Büyükşehir    Mehmet Sait Şimşek
17    Erzurum    Köprüköy    Hüseyin Hanoğlu
18    Erzurum    Pasinler    Uğurhan Göksu
19    Erzurum    Olur    Ferudun Kaplan
20    Erzurum    Horasan    Medeni Kılıçer
21    Erzurum    Oltu    Hakan Zengin
22    Erzurum    Çat    Mahmut Edebali    CHP Belediyesi
23    Erzurum    Tortum    Ömer Dürlü
24    Erzurum    Narman    Birkan Külekci
25    Erzurum    Pazaryolu    Bilal Güven
26    Erzurum    Uzundere    Yaşar Ergün
27    Eskişehir    Sarıcakaya    Şafak Atay
28    Gümüşhane    Torul    Ali Osman Araz
29    Hatay    Erzin    Ökkeş Elmasoğlu
30    Hatay    Defne    İbrahim Güzel    Chp Belediyesi
31    Hatay    İskenderun    Yılmaz Şahutoğlu
32    Hatay    Samandağ    Refik Eryılmaz    Chp Belediyesi
33    İstanbul    Küçükçekmece    Kemal Çebi
34    İstanbul    Beyoğlu    Alper Taş
35    İstanbul    Şişli    Muammer Keskin    Chp Belediyesi
36    İstanbul    Kadıköy    Şerdil Dara Odabaşı    Chp Belediyesi
37    İzmir    Buca    Suat Nezir    Chp Belediyesi
38    Kahramanmaraş    Dulkadiroğlu    Ayhan Çiftarslan
39    Karaman    Merkez    Akçaşehir    Abdullah Yeşildaş    Aday Değişiyor
40    Kırıkkale    Delice    Çerikli    Mustafa Delice
41    Konya    Kadınhanı    Veli Köleli
42    Kütahya    Tavşanlı    Balıköy    Emre Aydın
43    Kütahya    Tavşanlı    Kuruçay    Filiz Özata
44    Kütahya    Tavşanlı    Fisun Aktakka Yıldız
45    Kütahya    Tavşanlı    Tepecik    Nurullah Öztürk
46    Kütahya    Tavşanlı    Tunçbilek    Serkan Kılıç
47    Malatya    Arapgir    Haluk Cömertoğlu
48    Malatya    Yeşilyurt    Erkan Özgün
49    Mersin    Erdemli    Hüseyin Serin
50    Mersin    Akdeniz    Sabit Yelkovan
51    Muş    Merkez    Tansu Saraç
52    Niğde    Çamardı    Osman Okcu
53    Sakarya    Arifiye    Muzaffer Cebeci
54    Sivas    Gölova    Mustafa Şengül
55    Şanlıurfa    Ceylanpınar    Mehmet Emin Çağra
56    Şırnak    Merkez    Osman Can
57    Şırnak    Beytüşşebap    Zahit Aykut
58    Şırnak    Kasrik    Nedim Bilik
59    Şırnak    Silopi    Cemal Cengiz
60    Şırnak    Balveren    Ahmet Ertak
61    Tokat    Sulusaray    Memet Alkan
62    Tokat    Merkez    Çamlıbel    Serhat Evcimen
63    Tokat    Turhal    Hasan Yücel Resuloğlu
64    Tunceli    Çemişgezek    Ali Rıza Özçelik
65    Van    Muradiye    Yavuz Demir    Aday Değişiyor
66    Yozgat    Çekerek    Özükavak    Osman Aslan
67    Yozgat    Saraykent    Kazım Can
68    Yozgat    Sarıkaya    Karayakup    Ali Sonkur
69    Yozgat    Sorgun    Araplı    Ali Büyükerdoğan
70    Yozgat    Sorgun    Eymir    Dursun Tekbaş
71    Yozgat    Sorgun    Yeniyer    Adem Soylu

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 23:51
  1. Şırnak
  2. Kırıkkale
  3. Karaman
  4. Yozgat
  5. Van
  6. Şanlıurfa
  7. Tunceli
  8. Tokat
  9. Sivas
  10. Sakarya
  11. Niğde
  12. Muş
  13. Kahramanmaraş
  14. Malatya
  15. Kütahya
  16. Konya
  17. İzmir
  18. İstanbul
  19. Mersin
  20. Hatay
  21. Gümüşhane
  22. Eskişehir
  23. Erzurum
  24. Erzincan
  25. Bursa
  26. Bolu
  27. Bilecik
  28. Aydın
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