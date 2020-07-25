ANKARA (AA) - CHP'nin 37. Olağan Kurultayı çalışmalarına başladı.

Salona gelişinin ardından kürsüye davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeterli çoğunluğun sağlandığını belirterek, kurultayı açtı.

Kılıçdaroğlu, "Sadece bize değil, sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya ışık verecek olan bu kurultayda birlikte olmaktan ve önemli kararlar almaktan da ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

Daha sonra gündem gereği saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın ardından 39 delegenin imzasıyla Divan Başkanlığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun aday gösterildiği önergeyi okudu.

İki delegenin ret oyu verdiği önerge oy çokluğu ile kabul edildi ve Divan Başkanlığına Çerçioğlu seçildi.

Delegelere teşekkür eden Çerçioğlu da partilerini iktidar yapmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Çerçioğlu'nun önerisi ile divanın diğer üyeleri de oluşturuldu.

Kurultay çalışmaları sürdürülüyor.



