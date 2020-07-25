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Aktüel

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı

Divan Başkanlığı, saat 15.00'e kadar genel başkan adaylığı için müracaatların yapılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-07-25 14:09:33 -
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı

ANKARA (AA) - CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için başvurular başladı.

CHP'nin Bilkent Odeon'da yapılan 37. Olağan Kurultayı, çalışmalarını sürdürüyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından kurultay komisyonları oluşturuldu.

Bu arada Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu, Genel Başkanlık için başvuruların saat 15.00'e kadar divana yapılmasını istedi.

CHP'de 1356 delege bulunurken genel başkan adaylığı için tüzük gereği yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor.

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