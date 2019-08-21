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CHP'nin 2 numaralı ismi konuştu! 'O isim Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olabilir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin olağanüstü kurultay takviminin Eylül sonu gibi açıklanacağını belirterek, Canan Kaftancıoğlu'nun kurultayda genel başkan adayları arasında geçtiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:02
CHP'nin 2 numaralı ismi konuştu! 'O isim Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olabilir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun isminin kurultayda genel başkan adayları arasında geçtiği iddialarına ilişkin, "Onu Sayın Kaftancıoğlu'na sormak lazım" dedi.

2020'nin Şubat ayında yapılması planlanan olağanüstü kurultay takviminin Eylül sonu gibi açıklanacağını söyleyen Salıcı, "Dolayısıyla CHP Kurultayı zamanında olur. Şubat'ta olmaz Mart ayında olur. Önemli olan takvimin açıklanması ve ilçe ve il örgütlerinde seçimlerin başlaması. Türkiye'de seçim yoluyla kendi parti görevlilerini göreve getiren tek parti CHP. Bizde bir aday olur, birkaç aday olur arkadaşlarımız partiyi daha iyi hale getirmek için bir yarış içine girerler. Biz bu yarışın dostça, parti çıkarları çerçevesinde ve önümüzdeki süreçte farklı partiler arasındaki işbirliği sürecini güçlendirecek bir şekilde götürmeye çalışacağız" dedi.

"Onu Kaftancıoğlu'na sormak lazım"

Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun isminin kurultayda genel başkan adayları arasında geçtiği iddialarına ilişkin, "Onu Sayın Kaftancıoğlu'na sormak lazım. Ama sayın genel başkanımızın 31 Mart sürecini, 23 Haziran sürecini ve bundan sonraki iktidara yürüme sürecini layıkıyla götürdüğünü ifade etmek lazım" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:02
  1. İstanbul
  2. Canan Kaftancıoğlu
  3. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı

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