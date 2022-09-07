“CHP’liyim ama bunlardan kurtulmamız lazım”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise Uğur Mumcu Mahallesi’nde ziyaretlerini sürdürürken CHP’li bir seçmenin sözleri dikkat çekti.

CHP’ye oy verdiğini söyleyen vatandaş, “Ben bir CHP’liyim ama bu Kartal’dan hiç memnun değilim. Neden diyeceksiniz? Şu sokakların halini görün. Kayacık’tan sonra Aydos Orman Yolu’nu yapmışsınız, ne güzel. Allah razı olsun. Ben Pendik’e de gidiyorum 10 numara. A partisi B partisi yok. Ama bu Kartal Belediyesi’nden kurtulmamız lazım. Duyduğumuza göre milletvekili adayı olacakmış, umrumuzda değil. Biz onu Belediye Başkanı seçtiysek hizmetini yapacak. Şu sokağın haline bakın, çöplerden, kokudan geçilmiyor. Sokaklarda başıboş köpekler. Kaldırımlar dağınık. Neymiş CHP’liymiş. Hiç umrumda değil CHP’li olması” dedi.



Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, “Kararı siz vereceksiniz. Siz getirdiniz, siz götüreceksiniz” diyerek sandığı işaret etti.