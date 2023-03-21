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Siyaset CHP'linin apışıp kaldığı an! Sunucuya verdiği cevap kahkaha attırdı
Siyaset

CHP'linin apışıp kaldığı an! Sunucuya verdiği cevap kahkaha attırdı

Kentsel dönüşüm konusunda AK Parti'den iyi olduklarını ileri süren CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, “AK Parti döneminden daha fazla konut yıktık” dedi. Sunucunun, "Sayı verebilir misiniz" sorusuna Subaşı, "Veremem ama eminim" diye cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 08:44:00 -
CHP'linin apışıp kaldığı an! Sunucuya verdiği cevap kahkaha attırdı

CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un programına katılarak deprem üzerine açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da kentsel dönüşüm için AK Parti'den daha fazla konut yıktıklarını iddia eden Subaşı'ya Mehmet Akif Ersoy, "Ne kadar yıktınız?" sorusunu yöneltince Subaşı, "Sayı verebilecek durumda değilim. Ama Ak Parti döneminden daha fazla konut yıktık." diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı.

Ersoy ise ısrarla "Ne kadar konut yıktınız? Neden sayı veremiyorsunuz? Bunlar belirli değil mi?" sorusunu yöneltti.

Subaşı, "Sayıyla ilgili bir hazırlıkla gelmedim açıkçası. Sayılar üzerinden bir konuşma yapacağımı düşünmedim." diye cevapladı.

Ersoy, Subaşı'dan yaklaşık bir sayı isteyerek, "Yaklaşık bir sayı verebiliyor musunuz? İstanbul'da yıkılması gereken 70 bin konut var diyelim. Biz bunun 15 binin 4 yılda yıktık diyebiliyor musunuz?" sorusunu sordu. Subaşı ise tekrardan, "Sayı verebilecek durumda değilim ama şunu çok iyi hatırlıyorum Ak Parti döneminden daha fazla konut yıktık." cevabını verdi.
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Ak Parti döneminde yıkılan konut sayısıyla ilgili de cevap veremeyen Subaşı'ya Ersoy, "Ak Parti'nin yıktığı konut sayısını biliyor olmanız lazım, bunu söylemeniz için." dedi.

Subaşı ise notlarının önünde olmadığını ve son dakikada deprem konusunun açıldığını söyledi.

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Yorumlar

METİN

herkes yaptığı ile övünür, bunlar yıktığı ile övünüyor onu da övünemiyor bile..

samimi

atmaya çalışmış tutan olmadığı için algısı elinde patlamış... Mehmet Akif e " deprem bölgesinde biz enkazdan çıkarıyoruz birileri gelip yaklaşmayin diyerek depremzedeyi alıp götürüyor" sözleriyle bilmeyen birilerinin söylediklerini tekrar ettiği için kızmıştım... çünkü AFAD bundan dolayı açıklama yaparak ... bu durumun ilk yardım kurallarının bir gereği olduğunu...insanı yerinden kaldırmayla... taşları duvarları yerinden kaldırmanın tekniğinin farklı olduğuna benzer mealde açıklama yapmıştı...bu açıklamaya da Mehmet Akif sebep olmuştu sağolsun
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