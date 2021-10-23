CHP'lilerin tek heyecanı bu oldu: Örtünün altından hangi heykel çıkacak?

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Rusya-Türkiye Dostluk Parkı'na yerleştirilmek üzere kendilerine hediye edilen Lev Tolstoy büstünün açılışını yaptı.

CHP'li belediyelerin heykel açılış törenleri gündemden düşmüyor. Antalya'da CHP'li Muratpaşa Belediyesi bu kez hediye edilen heykelin açılışını yaptı.

Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Çağlayan Mahallesi'nde Muratpaşa Belediyesi'nce Rusya-Türkiye Dostluk Parkı oluşturuldu.

Tolstoy büstü yerleştirildi

Park ve parkta bulunan ünlü yazar Lev Tolstoy'un büstü bugün açıldı. Açılışa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve çok sayıda Antalya'da yerleşik yaşayan Rus katıldı.

Hediye edilen büstü açtılar

Törende konuşan Uysal, "Rusya, komşularımız içerisinde en geniş nüfusa ve topraklara sahip ülke. İlişkilerimizin de çok güçlü olduğu bir ülke. O yüzden bizim için ayrı bir yeri var. Bütün Rus komşularıma, iyi komşulukları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rusya Uluslararası İşbirliği Derneği, Türkiye Dostluk Derneği ve Kültürlerarası Diyalog-Birleşik Dünya Fonu tarafından hediye edilen ünlü yazar Lev Tolstoy'un büstünün açılışı gerçekleştirildi.