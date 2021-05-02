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Medya CHP'lilerin methiyeler düzdüğü Komünist Orhan Aydın'dan vatandaşa hakaret
Medya

CHP'lilerin methiyeler düzdüğü Komünist Orhan Aydın'dan vatandaşa hakaret

"İşçi", "emekçi", "alın teri", "yoksulluk" ve "fakirlik" üzerinden prim kasarak şov yapan "Komünist" Orhan Aydın şimdi de denize sıfır evlerden söz etmeye başladı. Sosyal medya hesabından provokatif bir paylaşım yapan Aydın vatandaşlara "Aklı çürüklerim benim" diyerek salya akıttı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 15:18:00 -
CHP'lilerin methiyeler düzdüğü Komünist Orhan Aydın'dan vatandaşa hakaret

AK Parti düşmanlığıyla bilinen CHP yandaşı sözde sanatçı Orhan Aydın sosyal medya hesabından yine provokatif bir paylaşımda bulundu.

Her fırsatta "işçi", "emekçi", "alın teri", "yoksulluk" ve "fakirlik"ten dem vurarak edebiyat yapan ve halkı AK Parti hükümetine karşı ayaklanmaya çağıran "Komünist" Orhan Aydın rezil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Tam kapanmayı bahane ederek algı operasyonuna girişen Aydın, vatandaşlara "Aklı çürüklerim benim" diyerek alenen hakaret etti.

Vatandaşları resmen galeyana getirmeye çalışan Aydın yaptığı tepki çeken paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Evinizin önü deniz, komşu otelde kalan turist ya da tatilci denize giriyor, güneşleniyor size yasak.. balkondan seyrediyorsunuz...ne güzel değil mi? Aklı çürüklerim benim."

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