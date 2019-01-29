CHP'lilerin koltuk kavgası... Birbirlerine girdiler!

Eyüpsultan CHP İlçe Binası girişinde meydana gelen kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Kaftancıoğlu'ndan açıklama

Olay yerine gelen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam ilçe teşkilatına yönelik bir saldırı gerçekleştiğini belirterek, "İlçe başkanımız ve yöneticilerimiz kaba kuvvetle darbedilmişler. Şimdi yaralanan yöneticilerimizi ve ilçe başkanımızı hastaneye gönderdik. Bundan sonra olayın ne olduğunu aydınlatma görevi kolluk kuvvetlerimizde. Hayati tehlike yok, travma nedeniyle vücutlarının belirli bölgelerinde yaralanmalar var. 2 ilçe yöneticimiz ve ilçe başkanımız yaralı, toplam 3 kişi. Gelen grubun kim olduğu konusunda bir bilgi yok." şeklinde konuştu.

Kaftancıoğlu, olayda silah kullanıldığı yönünde bir bilginin bulunmadığını sözlerine ekledi.