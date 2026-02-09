  • İSTANBUL
Listede 4 Türk var! İşte Avrupa'da 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Listede 4 Türk var! İşte Avrupa'da 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu

Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 yaş altı en skorer (gol, asist) 10 futbolcuyu sizler için listeledik... Listede 4 Türk var.. Bakın en çok skor yapan hangisi.. İşte detaylar..

#1
Foto - Listede 4 Türk var! İşte Avrupa'da 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu

Milli yıldızlarımız son dönemde oynadıkları liglerde dikkat çeken performanslara imza atıyor. İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 yaş altı en skorer (gol, asist) 10 futbolcu...

#2
Foto - Listede 4 Türk var! İşte Avrupa'da 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu

JOAO NEVES: 3 MAÇ, 3 GOL - Paris Saint-Germain, Ligue 1

#3
Foto - Listede 4 Türk var! İşte Avrupa'da 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu

KENAN YILDIZ: 6 MAÇ, 1 GOL, 3 ASİST- Juventus, Serie A

#4
Foto - Listede 4 Türk var! İşte Avrupa'da 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu

MERT KÖMÜR: 6 MAÇ, 2 GOL, 2 ASİST- Augsburg, Bundesliga

#5
Foto - Listede 4 Türk var! İşte Avrupa'da 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu

ILYAS ANSAH: 6 MAÇ, 4 GOL- Union Berlin, Bundesliga

#6
Foto - Listede 4 Türk var! İşte Avrupa'da 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu

SAMUEL MBANGULA: 5 MAÇ, 2 GOL, 3 ASİST- Werder Bremen, Bundesliga

#7
Foto - Listede 4 Türk var! İşte Avrupa'da 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu

ANGE-YOAN BONNY: 6 MAÇ, 2 GOL, 3 ASİST- Inter, Serie A

#8
Foto - Listede 4 Türk var! İşte Avrupa'da 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu

LAMINE YAMAL: 4 MAÇ, 2 GOL, 4 ASİST- Barcelona, La Liga

#9
Foto - Listede 4 Türk var! İşte Avrupa'da 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu

NICO PAZ: 6 MAÇ, 3 GOL, 3 ASİST- Como, Serie A

#10
Foto - Listede 4 Türk var! İşte Avrupa'da 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu

ARDA GÜLER: 8 MAÇ, 3 GOL, 3 ASİST- Real Madrid, La Liga

#11
Foto - Listede 4 Türk var! İşte Avrupa'da 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu

CAN UZUN: 6 MAÇ, 5 GOL, 3 ASİST- Eintracht Frankfurt, Bundesliga

