Listede 4 Türk var! İşte Avrupa'da 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu
Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 yaş altı en skorer (gol, asist) 10 futbolcuyu sizler için listeledik... Listede 4 Türk var.. Bakın en çok skor yapan hangisi.. İşte detaylar..
Milli yıldızlarımız son dönemde oynadıkları liglerde dikkat çeken performanslara imza atıyor. İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 yaş altı en skorer (gol, asist) 10 futbolcu...
JOAO NEVES: 3 MAÇ, 3 GOL - Paris Saint-Germain, Ligue 1
KENAN YILDIZ: 6 MAÇ, 1 GOL, 3 ASİST- Juventus, Serie A
MERT KÖMÜR: 6 MAÇ, 2 GOL, 2 ASİST- Augsburg, Bundesliga
ILYAS ANSAH: 6 MAÇ, 4 GOL- Union Berlin, Bundesliga
SAMUEL MBANGULA: 5 MAÇ, 2 GOL, 3 ASİST- Werder Bremen, Bundesliga
ANGE-YOAN BONNY: 6 MAÇ, 2 GOL, 3 ASİST- Inter, Serie A
LAMINE YAMAL: 4 MAÇ, 2 GOL, 4 ASİST- Barcelona, La Liga
NICO PAZ: 6 MAÇ, 3 GOL, 3 ASİST- Como, Serie A
ARDA GÜLER: 8 MAÇ, 3 GOL, 3 ASİST- Real Madrid, La Liga
CAN UZUN: 6 MAÇ, 5 GOL, 3 ASİST- Eintracht Frankfurt, Bundesliga
