Yeni siber silah: Sıfır tıklamayla sızan tehdit

Jerusalem Post’un haberine göre, soykırımcı İsrail ordusu istihbaratında görev yapmış ve casus yazılımlarla bilinen NSO şirketinde çalışmış eski uzmanlar tarafından kurulan Radiant Research Labs adlı girişim, kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen gelişmiş siber araçlar geliştirdi.

“Zero-click” (sıfır tıklama) olarak adlandırılan bu teknoloji, kullanıcıların herhangi bir bağlantıya tıklamasına veya dosya açmasına gerek kalmadan telefon ve bilgisayarlara sızılmasını mümkün kılıyor. Mayıs 2023’te kurulan şirketin, bugüne kadar çoğu gizli tutulan yaklaşık 10 büyük siber araç geliştirdiği belirtiliyor. Bu araçların ağırlıklı olarak Batılı ve uluslararası istihbarat servislerine yönelik olduğu ifade ediliyor.

Habere göre şirket, 7 Ekim saldırılarının ardından katil İsrail ordusu istihbaratına teknik destek sağlayarak bazı İsrailli rehinelerin yerinin tespit edilmesine yardımcı oldu.

ESKİ ASKERİ İSTİHBARAT UZMANLARI YÖNETİYOR

Şirketin başında, bebek katili İsrail ordusu istihbaratında uzun yıllar görev yapmış Tal Slomka ve Tzvika Moschkowitz bulunuyor. Slomka, İsrail Hava Kuvvetleri ve siber istihbarat birimi Unit 8200’de görev yaptıktan sonra NSO’da analiz yöneticiliği yaptı. Moschkowitz ise hem askeri istihbaratta hem de İsrail Başbakanlık Ofisi’nde görev aldıktan sonra NSO’da analiz ve pazar geliştirme alanında çalıştı. Radiant’ta Moschkowitz pazarlama direktörü, Slomka ise kurucu CEO olarak görev yapıyor.

“ARAÇ DEĞİL, MOTOR GELİŞTİRİYORUZ” YAKLAŞIMI

Radiant, kendisini NSO ve Paragon gibi şirketlerden farklı konumlandırıyor. Şirket, doğrudan sahada kullanılan casusluk yazılımlarını üretmek yerine bu araçların teknik altyapısını geliştirmeye odaklandığını savunuyor.

Şirket yetkilileri bu yaklaşımı, “arabanın kendisini değil motorunu üretmek” şeklinde tanımlıyor. Radiant, kuruluşundan yalnızca altı ay sonra ilk zero-click aracını geliştirdiğini, kısa sürede ise yaklaşık 10 büyük sistem ortaya çıkardığını belirtiyor.

'DEMOKRATİK' ÜLKELERLE ÇALIŞMA VURGUSU

Radiant, faaliyetlerini büyük ölçüde İsrail Savunma Bakanlığı’nın uluslararası ilişkileri güçlendirme stratejisi doğrultusunda yürüttüğünü ve ağırlıklı olarak 'demokratik' ülkelerle çalıştığını ifade ediyor. Bu yaklaşımın, araçların kullanımında temel etik standartları sağladığı savunuluyor.

Daha önce İsrail siber teknolojilerini ithal eden ülkeler arasında ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın yanı sıra Hollanda, Fransa, Almanya, Japonya ve Güney Kore de yer alıyor.

CASUS YAZILIM TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Son yıllarda ABD, gazeteciler ve insan hakları aktivistlerine karşı kullanıldığı iddiaları nedeniyle NSO ve Intellexa gibi şirketlere yaptırım uyguladı. Buna karşın haberde, Trump yönetiminin stratejik hedeflerle uyumlu olması durumunda saldırı amaçlı siber kapasite geliştirilmesine daha olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

İSRAİL SİBER UZMANLIĞINI KÜRESELLEŞTİRME HEDEFİ

Radiant, İsrail’in askeri siber birimlerinden mezun uzmanların bilgi birikiminden yararlanmayı hedefliyor. Bu uzmanların önemli bölümünün, yerel özel sektörde sınırlı fırsatlar nedeniyle Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi ülkelere yöneldiği ifade ediliyor.

Şirket, bu uzmanların üst düzey istihbarat ve güvenlik projelerinde çalışmasını sağlamayı ve büyük teknoloji şirketlerinden daha hızlı inovasyon üretmeyi amaçlıyor. Radiant ayrıca, İsrailli üst düzey yetkililerle birlikte savunma teknolojileri konferansları düzenlemeyi planlıyor ancak konuşmacıların kimliklerinin gizli tutulacağı belirtiliyor.