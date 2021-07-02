  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Usta’dan ABD küstahlığına tokat gibi cev
Tasarruf şirketlerinin tasfiye sürecinde öncelik "vatandaşların ödemelerinin tahsil edilmesi" olacak
İsrail körfez ülkeleri ile yakınlaşma niyetinde
Gündem CHP’lilerin açtığı kaçak tesis için yıkım kararı çıktı
Gündem

CHP’lilerin açtığı kaçak tesis için yıkım kararı çıktı

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, Assos sahiline kaçak restoran kondurdu. CHP'li yöneticilerin tam kadro açılışına katıldığı kaçak tesisin yıkımına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 13:45:00 -
CHP’lilerin açtığı kaçak tesis için yıkım kararı çıktı

CHP yandaşı HALK TV'nin sahibi olan Cafer Mahiroğlu'nun Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos bölgesinde inşa ettiği ve CHP'li yöneticilerin tam kadro açılışına katıldığı plaj tesisinin, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verildi.

İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen İl Encümeni Toplantısı'nda, Sazlıaltı mevkiindeki yapının durumu da ele alındı. Kaçak olduğu belirtilen 157 ada 7 parsel önündeki plaj tesisinin yıkılması, ayrıca 62 bin lira para cezası verilmesi karara bağlandı.

Toplantıda, Ezine CHP İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Aşkın Gülşen ile Çan CHP İl Genel Meclisi üyesi Erdal Güler de karar için 'evet' oyu kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, karara ilişkin Twitter paylaşımında "CHP'lilerin açılışını yaptığı kaçak yapı için CHP'li encümenler yıkım kararı aldı. Teşekkürler bazı CHP'liler" ifadelerini kullandı.

Ormana ait alanda kaçak yapılan Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışına aralarında 3 genel başkan yardımcısının da olduğu birçok CHP'li milletvekili ve belediye başkanı katılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay