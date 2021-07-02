CHP’lilerin açtığı kaçak tesis için yıkım kararı çıktı

CHP yandaşı HALK TV'nin sahibi olan Cafer Mahiroğlu'nun Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos bölgesinde inşa ettiği ve CHP'li yöneticilerin tam kadro açılışına katıldığı plaj tesisinin, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verildi.

İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen İl Encümeni Toplantısı'nda, Sazlıaltı mevkiindeki yapının durumu da ele alındı. Kaçak olduğu belirtilen 157 ada 7 parsel önündeki plaj tesisinin yıkılması, ayrıca 62 bin lira para cezası verilmesi karara bağlandı.

Toplantıda, Ezine CHP İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Aşkın Gülşen ile Çan CHP İl Genel Meclisi üyesi Erdal Güler de karar için 'evet' oyu kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, karara ilişkin Twitter paylaşımında "CHP'lilerin açılışını yaptığı kaçak yapı için CHP'li encümenler yıkım kararı aldı. Teşekkürler bazı CHP'liler" ifadelerini kullandı.

Ormana ait alanda kaçak yapılan Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışına aralarında 3 genel başkan yardımcısının da olduğu birçok CHP'li milletvekili ve belediye başkanı katılmıştı.